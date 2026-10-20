Gawang PSGC Ciamis Aman dari Gempuran PSIS, Yofandani Ungkap Kunci Kebangkitan

Yofandani Damai Pranata saat menjadi kiper Dewa United FC, dan kini andalan PSGC Ciamis. (dok. yofandani)
JawaPos.com - Yofandani masih mengingat betul beratnya pertandingan PSGC Ciamis melawan PSIS Semarang pada pekan keenam Championship 2026/2027.
Bermain di Stadion Galuh Ciamis, Sabtu (17/10), kiper berusia 23 tahun itu sukses menjaga gawangnya tetap aman hingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0.
Hasil tersebut terasa spesial bagi Yofandani. Selain menghadapi tekanan dari lini serang PSIS Semarang sepanjang pertandingan, dia juga baru saja melewati pekan yang sulit setelah PSGC Ciamis kalah telak dari Adhyaksa Bekasi FC.
Dalam pertandingan sebelumnya, gawang PSGC Ciamis kebobolan empat gol.
Baca Juga:PSIS Gagal Menang Lawan PSGC, Fariz Julinar Minta Laskar Mahesa Jenar Fokus ke Laga Berikutnya
Karena itu, keberhasilan mencatatkan clean sheet saat menjamu PSIS menjadi hasil yang patut disyukuri oleh Yofandani.
Dia mengakui Mahesa Jenar memberikan tekanan besar sepanjang pertandingan. Namun, kekalahan dari Adhyaksa menjadi motivasi bagi dirinya dan rekan-rekannya untuk tampil lebih baik di hadapan pendukung sendiri.
"Tekanan serangan PSIS luar biasa. Namun, kami harus berusaha bangkit dari kekalahan dari Adhyaksa Bekasi FC lalu. Spirit itu jadi motivasi saya dan teman-teman bermain habis-habisan lawan PSIS Semarang. Kami meraih satu poin dengan perjuangan keras," kata Yofandani.
Sepanjang laga, Yofandani memang dituntut menjaga konsentrasi. PSIS Semarang tampil agresif dan berulang kali mencoba membongkar pertahanan Laskar Singacala, julukan PSGC Ciamis.
Statistik pertandingan memperlihatkan dominasi tim tamu dalam menciptakan peluang. PSIS melepaskan total 22 tembakan, dengan tiga di antaranya mengarah tepat ke gawang. Sementara itu, 19 tembakan lainnya belum mampu menemui sasaran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022