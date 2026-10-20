Gawang PSGC Ciamis Aman dari Gempuran PSIS, Yofandani Ungkap Kunci Kebangkitan

JawaPos.com - Yofandani masih mengingat betul beratnya pertandingan PSGC Ciamis melawan PSIS Semarang pada pekan keenam Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion Galuh Ciamis, Sabtu (17/10), kiper berusia 23 tahun itu sukses menjaga gawangnya tetap aman hingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0.

Hasil tersebut terasa spesial bagi Yofandani. Selain menghadapi tekanan dari lini serang PSIS Semarang sepanjang pertandingan, dia juga baru saja melewati pekan yang sulit setelah PSGC Ciamis kalah telak dari Adhyaksa Bekasi FC.

Dalam pertandingan sebelumnya, gawang PSGC Ciamis kebobolan empat gol.

Karena itu, keberhasilan mencatatkan clean sheet saat menjamu PSIS menjadi hasil yang patut disyukuri oleh Yofandani.

Dia mengakui Mahesa Jenar memberikan tekanan besar sepanjang pertandingan. Namun, kekalahan dari Adhyaksa menjadi motivasi bagi dirinya dan rekan-rekannya untuk tampil lebih baik di hadapan pendukung sendiri.

"Tekanan serangan PSIS luar biasa. Namun, kami harus berusaha bangkit dari kekalahan dari Adhyaksa Bekasi FC lalu. Spirit itu jadi motivasi saya dan teman-teman bermain habis-habisan lawan PSIS Semarang. Kami meraih satu poin dengan perjuangan keras," kata Yofandani.

Sepanjang laga, Yofandani memang dituntut menjaga konsentrasi. PSIS Semarang tampil agresif dan berulang kali mencoba membongkar pertahanan Laskar Singacala, julukan PSGC Ciamis.