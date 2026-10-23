Persiraja Perbaiki Lini Serang Lawan PSGC Ciamis pada Lanjutan Pegadaian Championship

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh mematangkan lini serang untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir jelang pertandingan lawan PSGC Ciamis pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.
Laga bakal digelar di Stadion H Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (24/10) malam.
"Memang salah satu poin perbaikan yang kita lakukan selama pekan ini bagaimana kita memaksimalkan setiap peluang yang kita bisa buat untuk bisa menjadi gol," kata Pelatih Persiraja M Ridwan dilansir dari Antara di Banda Aceh, Jumat (23/10).
Dia mengatakan evaluasi lini depan dilakukan setelah Persiraja gagal mencetak gol meskipun memperoleh sejumlah peluang emas pada pertandingan pekan lalu.
Menurut dia, pembenahan lini serang tidak hanya berfokus pada penyerang, tetapi juga melibatkan pemain tengah agar lebih berani menguasai bola dan membantu membangun serangan.
"Jadi itu poin perbaikan kita, mudah-mudahan apa yang kita perbaiki selama latihan bisa kita aplikasikan nanti di pertandingan," ujar Ridwan.
Selain meningkatkan ketajaman serangan, lanjut dia, Persiraja juga membenahi organisasi permainan secara keseluruhan, termasuk memperkuat lini pertahanan agar lebih solid menghadapi tekanan lawan.
Ridwan menyatakan, hasil latihan selama sepekan terakhir menunjukkan perkembangan positif sehingga meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang pertandingan kandang tersebut.
"Alhamdulillah kita sudah siap, dan apa yang kita lakukan sepekan ini membuat kita semakin percaya diri, karena apa yang ditampilkan anak-anak dalam setiap sesi latihan cukup bagus," ungkap Ridwan.
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