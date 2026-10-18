PSIS Gagal Menang Lawan PSGC, Fariz Julinar Minta Laskar Mahesa Jenar Fokus ke Laga Berikutnya 

COO PSIS Fariz Julinar ingatkan tim untuk fokus jelang laga melawan PSMS Medan. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan PSGC Ciamis pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (17/10).
Hasil ini membuat PSIS belum mampu meraih kemenangan dalam lawatannya ke markas PSGC.
Meski demikian, Laskar Mahesa Jenar masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan pada pertandingan berikutnya.
Menanggapi hasil tersebut, Chief Operating Officer (COO) PSIS Semarang Fariz Julinar Maurisal menyampaikan pesan kepada tim melalui akun Instagram pribadi @Farizjulinarmaurisal.
Fariz mengingatkan bahwa tantangan terbesar bagi sebuah tim tidak selalu datang dari lawan yang dihadapi di lapangan.
Menurut dia, kemampuan mengendalikan ego dan pikiran sendiri juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.
"Lawan terberat kita bukan target yang ada di depan melainkan ego dan pikiran sendiri yang harus kita lawan. Fokus laga berikutnya @psisofficial," tulis Fariz.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi PSIS agar tidak terlalu larut dalam hasil imbang melawan PSGC Ciamis.
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Jawa Pos
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