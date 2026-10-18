Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 06.53 WIB

PSIS Gagal Menang Lawan PSGC, Fariz Julinar Minta Laskar Mahesa Jenar Fokus ke Laga Berikutnya 

COO PSIS Fariz Julinar ingatkan tim untuk fokus jelang laga melawan PSMS Medan. (Istimewa) - Image

COO PSIS Fariz Julinar ingatkan tim untuk fokus jelang laga melawan PSMS Medan. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan PSGC Ciamis pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (17/10).

Hasil ini membuat PSIS belum mampu meraih kemenangan dalam lawatannya ke markas PSGC.

Meski demikian, Laskar Mahesa Jenar masih memiliki kesempatan untuk kembali ke jalur kemenangan pada pertandingan berikutnya.

Menanggapi hasil tersebut, Chief Operating Officer (COO) PSIS Semarang Fariz Julinar Maurisal menyampaikan pesan kepada tim melalui akun Instagram pribadi @Farizjulinarmaurisal.

Fariz mengingatkan bahwa tantangan terbesar bagi sebuah tim tidak selalu datang dari lawan yang dihadapi di lapangan.

Menurut dia, kemampuan mengendalikan ego dan pikiran sendiri juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

"Lawan terberat kita bukan target yang ada di depan melainkan ego dan pikiran sendiri yang harus kita lawan. Fokus laga berikutnya @psisofficial," tulis Fariz.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi PSIS agar tidak terlalu larut dalam hasil imbang melawan PSGC Ciamis.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kronologi Kericuhan PSIS vs PSGC, Panser Biru Mengaku Diserang Lemparan Batu - Image
Sepak Bola Indonesia

Kronologi Kericuhan PSIS vs PSGC, Panser Biru Mengaku Diserang Lemparan Batu

Senin, 19 Oktober 2026 | 04.21 WIB

Miris! Bentrok Suporter Terjadi pada Duel PSGC Vs PSIS - Image
Sepak Bola Indonesia

Miris! Bentrok Suporter Terjadi pada Duel PSGC Vs PSIS

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16.28 WIB

PSIS Semarang Wajib Bangkit Lawan PSGC Ciamis, Widodo C Putro Minta Pemain Fokus - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Semarang Wajib Bangkit Lawan PSGC Ciamis, Widodo C Putro Minta Pemain Fokus

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore