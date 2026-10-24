Debut Kedua Juan Cortes, Persijap Jepara Wajib Bangkit Saat Menjamu Java United

JawaPos.com - Persijap Jepara menghadapi Java United FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK), Sabtu (24/10) malam. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Laskar Kalinyamat untuk mengakhiri tren buruk sekaligus menandai kembalinya Juan Cortes sebagai pelatih kepala.

Persijap membutuhkan hasil positif setelah melewati enam pertandingan awal musim dengan kekalahan beruntun. Situasi tersebut membuat laga melawan Java United menjadi ujian besar bagi Juan Cortes yang kembali dipercaya menangani tim kebanggaan masyarakat Jepara itu.

Sebelumnya, Persijap sempat ditangani Mario Lemos dan caretaker Antonio Claudio. Kini, Juan Cortes kembali mendapat kesempatan untuk membenahi performa tim sekaligus mengangkat kepercayaan diri para pemain.

Pelatih asal Spanyol itu tentu memiliki pekerjaan berat. Dalam dua pertandingan awal musim saat berada di bawah arahannya, Persijap menelan kekalahan 0-2 dari Madura United di laga tandang dan takluk 0-1 dari Borneo FC Samarinda ketika bermain di kandang.

Hasil tersebut menjadi bagian dari catatan buruk yang ingin segera diperbaiki Persijap. Karena itu, pertandingan melawan Java United bukan sekadar kesempatan meraih poin, tetapi juga momentum untuk membangun kembali keyakinan tim dalam menghadapi kompetisi.

Juan Cortes meminta semua pihak tidak larut dalam menyalahkan satu sama lain atas hasil yang sudah terjadi. Menurutnya, Persijap perlu menyatukan fokus dan bekerja bersama demi membawa tim ke arah yang lebih baik.

"Terkait kondisi yang ada, tidak perlu saling menyalahkan. Apakah itu Mario Lemos, Antonio Claudio atau saya atau siapapun. Sekarang saatnya kita bersatu menuju satu tujuan. Membawa Persijap ke tempat yang lebih baik. Dan sekarang kita terus berusaha untuk itu," kata Juan Cortes.

Ia juga menilai timnya sudah mengambil pelajaran dari rangkaian kekalahan pada awal musim. Para pemain diharapkan memahami tanggung jawab masing-masing dan mampu menerapkannya saat menghadapi Java United.