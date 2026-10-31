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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Bhayangkara FC Tumbang di Kandang Java United, Oscar Bruzon Soroti Masalah Penyelesaian Akhir

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa) - Image

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)

JawaPos.com - Rekor tak terkalahkan Bhayangkara Presisi Lampung FC akhirnya terhenti pada pekan kedelapan Super League 2026/2027. Bertandang ke Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (30/10) sore, Bhayangkara FC harus mengakui keunggulan Java United FC dengan skor 0-2.

Dua gol tuan rumah dicetak oleh Yakob Sayuri pada menit ke-11 dan Lukas Brambilla pada menit ke-88. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Bhayangkara FC setelah melewati tujuh pertandingan sebelumnya tanpa kekalahan.

Hasil tersebut cukup mengejutkan jika melihat jalannya pertandingan. Bhayangkara FC sebenarnya mampu menguasai permainan dan lebih banyak menciptakan peluang. Namun, dominasi itu tidak diikuti penyelesaian akhir yang efektif.

Java United justru tampil lebih efisien dalam memanfaatkan kesempatan. Gol pembuka Yakob Sayuri menjadi titik penting yang membuat jalannya pertandingan berubah. Berawal dari umpan silang mendatar Ciro Alves dari sisi kanan, Yakob berhasil menyelesaikan peluang tersebut untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Tertinggal lebih dulu, Bhayangkara FC berusaha meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang. Tim asuhan Oscar Bruzon itu mampu menguasai 64 persen penguasaan bola dan melepaskan 15 tembakan. Sayangnya, berbagai upaya yang dilakukan belum cukup untuk menembus pertahanan Java United.

Sejumlah peluang dari Mauricio Vera hingga tembakan Moussa Sidibé pada menit-menit akhir juga gagal mengubah keadaan. Lini depan Bhayangkara FC terlihat kesulitan menemukan penyelesaian yang tepat ketika sudah memasuki area pertahanan lawan.

Oscar Bruzon menilai efektivitas di depan gawang menjadi salah satu faktor utama kekalahan timnya. Pelatih asal Spanyol tersebut juga menyoroti kontribusi pemain sayap yang belum maksimal dalam membantu membongkar pertahanan Java United.

Menurutnya, penguasaan bola dan banyaknya peluang tidak akan berarti banyak apabila tidak mampu dikonversi menjadi gol. Sementara itu, Java United mampu memanfaatkan kesempatan yang dimiliki dengan lebih baik.

Situasi semakin sulit bagi Bhayangkara FC ketika mereka mencoba bermain lebih terbuka pada babak kedua demi mengejar ketertinggalan. Langkah tersebut justru memberikan ruang bagi Java United untuk melancarkan serangan balik.

Editor: Edi Yulianto
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