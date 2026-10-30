Prediksi Skor Java United vs Bhayangkara FC: Duel Sengit di Stadion Jatidiri

Firza Andika menjadi salah satu pemain andalan Bhayangkara FC saat menghadapi Java United. (Istimewa)
JawaPos.com - Java United akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan kedelapan Super League 2026/2027.
Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Jumat (30/10/2026), mulai pukul 15.30 WIB. Laga tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan layanan streaming Vidio.
Kedua tim datang dengan catatan yang cukup berbeda dalam beberapa pertandingan terakhir.
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Java United masih berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah dua kali bermain imbang. Sementara itu, Bhayangkara FC memiliki modal berupa rekor belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan yang sudah dijalani musim ini.
Meski demikian, catatan tersebut tidak serta-merta membuat Bhayangkara FC berada dalam posisi yang jauh lebih unggul.
Tim berjuluk The Guardians itu memang belum pernah menelan kekalahan, tetapi lima dari tujuh pertandingan mereka berakhir dengan hasil imbang. Situasi ini menunjukkan bahwa Bhayangkara FC masih perlu meningkatkan konsistensi untuk mengamankan kemenangan.
Di sisi lain, Java United juga memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Tim asuhan Fabio Lefundes gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara dan Isenmulang. Kedua pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1, sehingga Java United harus puas berbagi poin.
Hasil imbang itu menjadi catatan tersendiri bagi Java United karena mereka sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik. Kini, pertandingan melawan Bhayangkara FC menjadi kesempatan untuk kembali meraih kemenangan sekaligus memperbaiki posisi dalam persaingan Super League.
Namun, Java United tidak bisa menganggap lawannya sebagai tim yang mudah ditaklukkan. Bhayangkara FC menunjukkan perkembangan dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama dari sisi pertahanan. Mereka berhasil mencatatkan dua clean sheet secara beruntun ketika menghadapi PSIM Yogyakarta dan PSM Makassar.
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