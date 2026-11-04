Prediksi Java United vs Adhyaksa FC: Rotasi Pemain, Laskar Kepodang Tetap Targetkan Kemenangan

JawaPos.com - Java United FC akan mengawali kiprahnya di Grup D I.League Cup 2026/2027 dengan menghadapi Adhyaksa FC Bekasi. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Rabu (4/11/2026) pukul 16.00 WIB.

Java United lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun, tuan rumah diperkirakan tidak akan menurunkan kekuatan terbaiknya karena pelatih Fabio Lefundes berencana melakukan rotasi pemain.

Langkah tersebut diambil untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain. Bahkan, Java United berencana menurunkan sejumlah pemain muda dari Elite Pro Academy (EPA) untuk menguji kedalaman skuad.

Keputusan ini cukup menarik mengingat Java United juga harus mempersiapkan diri menghadapi agenda penting di kompetisi domestik. Salah satunya adalah pertandingan melawan Persib Bandung.

Beberapa pemain utama kemungkinan mendapatkan waktu istirahat. Meski begitu, Java United masih memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan untuk menjaga kualitas permainan, seperti Yakob Sayuri dan beberapa pemain pelapis lainnya.

Di sisi lain, Adhyaksa FC Bekasi tentu tidak ingin sekadar menjadi pelengkap di Grup D. Tim yang berkompetisi di Pegadaian Championship tersebut memiliki kesempatan untuk memberikan kejutan saat menghadapi wakil kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Adhyaksa FC bisa memanfaatkan situasi rotasi yang dilakukan tuan rumah. Apalagi, komposisi pemain yang lebih reguler berpotensi membuat mereka memiliki koordinasi permainan yang cukup baik.

Meski demikian, menghadapi Java United di Stadion Jatidiri bukan pekerjaan mudah. Tuan rumah sedang memiliki catatan positif ketika bermain di kandang. Kemenangan 2-0 atas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada akhir Oktober lalu menjadi salah satu modal untuk menghadapi pertandingan ini.

Java United juga memiliki keunggulan dari segi kualitas individu dan pengalaman bermain di kompetisi kasta tertinggi. Faktor tersebut bisa menjadi pembeda, terutama jika para pemain muda mampu menjalankan instruksi Fabio Lefundes dengan baik.