Fabio Lefundes Minta Pemain Java United Tingkatkan Performa saat Lawan Persijap

JawaPos.com - Java United FC bersiap menghadapi Persijap Jepara pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Meski tuan rumah Persijap Jepara sedang berada dalam situasi sulit, pelatih Java United Fabio Lefundes minta anak asuhnya tetap waspada dan tidak menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.

Duel Persijap kontra Java United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (24/10) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Java United untuk kembali meraih hasil positif setelah bermain imbang melawan Isenmulang Kalteng FC pada laga sebelumnya.

Lefundes mengaku telah memberikan dorongan kepada para pemain agar terus meningkatkan kualitas permainan.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi Laskar Kalinyamat.

“Setelah hasil imbang melawan Isenmulang Kalteng FC, saya menekan pemain untuk terus berkembang dan tampil lebih baik di setiap pertandingan,” kata Fabio Lefundes, Jumat (23/10) malam.