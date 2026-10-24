Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 07.20 WIB

Fabio Lefundes Minta Pemain Java United Tingkatkan Performa saat Lawan Persijap

Java United bersiap menghadapi Persijap Jepara di pekan ketujuh BRI Super League 2026/27. (Istimewa) - Image

Java United bersiap menghadapi Persijap Jepara di pekan ketujuh BRI Super League 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Java United FC bersiap menghadapi Persijap Jepara pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Meski tuan rumah Persijap Jepara sedang berada dalam situasi sulit, pelatih Java United Fabio Lefundes minta anak asuhnya tetap waspada dan tidak menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.

Duel Persijap kontra Java United dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (24/10) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Java United untuk kembali meraih hasil positif setelah bermain imbang melawan Isenmulang Kalteng FC pada laga sebelumnya.

Lefundes mengaku telah memberikan dorongan kepada para pemain agar terus meningkatkan kualitas permainan.

Menurut pelatih asal Brasil tersebut, timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi Laskar Kalinyamat.

“Setelah hasil imbang melawan Isenmulang Kalteng FC, saya menekan pemain untuk terus berkembang dan tampil lebih baik di setiap pertandingan,” kata Fabio Lefundes, Jumat (23/10) malam.

Dia menilai respons pemain selama sesi latihan cukup positif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rafael Ribeiro Ungkap Kunci Isenmulang FC Tanggulangi Gempuran Java United - Image
Sepak Bola Indonesia

Rafael Ribeiro Ungkap Kunci Isenmulang FC Tanggulangi Gempuran Java United

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.54 WIB

Gustavo Almeida Selamatkan Java United dari Kekalahan Lawan Isenmulang Kalteng FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Gustavo Almeida Selamatkan Java United dari Kekalahan Lawan Isenmulang Kalteng FC

Rabu, 21 Oktober 2026 | 00.57 WIB

Isenmulang Kalteng FC Waspadai Java United, Masalah Recovery Jadi Pekerjaan Rumah Mundari Karya - Image
Sepak Bola Indonesia

Isenmulang Kalteng FC Waspadai Java United, Masalah Recovery Jadi Pekerjaan Rumah Mundari Karya

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.52 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore