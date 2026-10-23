Djanur Siapkan Barito Putera Hadapi PSBS Biak, Semua Pemain dalam Kondisi Siap

JawaPos.com - Pelatih Barito Putera Djadjang Nurdjaman menegaskan kesiapan menghadapi pertandingan lawan PSBS Biak di Pegadaian Championship 2026/27.

Laga di Stadion Sriwedari, Solo, Jumat (23/10) malam, menjadi kesempatan bagi Laskar Antasari untuk melanjutkan tren kemenangan sekaligus menjaga catatan apik di lini pertahanan.

Pelatih yang akrab disapa Djanur itu ingin anak asuhnya kembali meraih hasil maksimal setelah mengamankan enam poin dari dua pertandingan terakhir.

Modal Barito Putera terbilang cukup baik.

Mereka sukses mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, pada pekan kelima.

Hasil serupa kembali diraih saat menghadapi De Red FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, pekan lalu.

Dua kemenangan tersebut tidak hanya menghasilkan enam poin, tetapi juga memperlihatkan solidnya pertahanan Barito Putera.

Mereka mampu mencatatkan clean sheet dalam dua pertandingan beruntun.