Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 23 Oktober 2026 | 16.50 WIB

Djanur Siapkan Barito Putera Hadapi PSBS Biak, Semua Pemain dalam Kondisi Siap

Pelatih Barito Putera Djadjang Nurdjaman&nbsp;optimistis raih poin penuh lawan PSBS Biak. (Istimewa) - Image

Pelatih Barito Putera Djadjang Nurdjaman&nbsp;optimistis raih poin penuh lawan PSBS Biak. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih Barito Putera Djadjang Nurdjaman menegaskan kesiapan menghadapi pertandingan lawan PSBS Biak di Pegadaian Championship 2026/27.

Laga di Stadion Sriwedari, Solo, Jumat (23/10) malam, menjadi kesempatan bagi Laskar Antasari untuk melanjutkan tren kemenangan sekaligus menjaga catatan apik di lini pertahanan.

Pelatih yang akrab disapa Djanur itu ingin anak asuhnya kembali meraih hasil maksimal setelah mengamankan enam poin dari dua pertandingan terakhir.

Modal Barito Putera terbilang cukup baik.

Mereka sukses mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0 di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, pada pekan kelima.

Hasil serupa kembali diraih saat menghadapi De Red FC di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, pekan lalu.

Dua kemenangan tersebut tidak hanya menghasilkan enam poin, tetapi juga memperlihatkan solidnya pertahanan Barito Putera.

Mereka mampu mencatatkan clean sheet dalam dua pertandingan beruntun.

Djanur berharap performa positif itu bisa dipertahankan ketika menghadapi PSBS Biak.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.11 WIB

Barito Putera Menang Beruntun di Pegadaian Championship, Murilo Mendes Makin Percaya Diri - Image
Sepak Bola Indonesia

Barito Putera Menang Beruntun di Pegadaian Championship, Murilo Mendes Makin Percaya Diri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.51 WIB

Barito Putera Kembali Tunjuk Djanur, Misi Bangkit di Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Barito Putera Kembali Tunjuk Djanur, Misi Bangkit di Championship

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.36 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore