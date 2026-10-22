Barito Putera Menang Beruntun di Pegadaian Championship, Murilo Mendes Makin Percaya Diri

Prediksi De Red FC vs Barito Putera di Pegadaian Championship 2026/2027. Kedua tim membidik kemenangan pada pekan keenam. (Dok. Barito)
JawaPos.com - Barito Putera melanjutkan tren positif di Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Antasari kembali meraih kemenangan setelah menaklukkan De Red FC dengan skor 2-0 pada Minggu (18/10/2026) malam.
Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan kemenangan beruntun tim asal Kalimantan Selatan tersebut.
Bermain di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Barito Putera tampil efektif dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik.
Dua gol kemenangan tim tamu dicetak oleh pemain asing mereka, Murilo Mendes dan Renan da Silva.
Barito Putera langsung membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit.
Murilo Mendes sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti untuk membawa Laskar Antasari unggul 1-0.
Gol cepat tersebut membuat Barito Putera berada dalam posisi menguntungkan.
Meski De Red FC berusaha memberikan perlawanan, tim tamu tetap mampu menjaga permainan dan mencari peluang untuk menambah keunggulan.
Upaya Barito Putera akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Renan da Silva mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45. Gol tersebut membuat Barito Putera menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas.
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Jawa Pos
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