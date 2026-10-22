Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.51 WIB

Barito Putera Menang Beruntun di Pegadaian Championship, Murilo Mendes Makin Percaya Diri

Prediksi De Red FC vs Barito Putera di Pegadaian Championship 2026/2027. Kedua tim membidik kemenangan pada pekan keenam. (Dok. Barito) - Image

Prediksi De Red FC vs Barito Putera di Pegadaian Championship 2026/2027. Kedua tim membidik kemenangan pada pekan keenam. (Dok. Barito)

JawaPos.com - Barito Putera melanjutkan tren positif di Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Antasari kembali meraih kemenangan setelah menaklukkan De Red FC dengan skor 2-0 pada Minggu (18/10/2026) malam.

Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan kemenangan beruntun tim asal Kalimantan Selatan tersebut.

Bermain di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Barito Putera tampil efektif dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik.

Dua gol kemenangan tim tamu dicetak oleh pemain asing mereka, Murilo Mendes dan Renan da Silva.

Barito Putera langsung membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan tujuh menit.

Murilo Mendes sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti untuk membawa Laskar Antasari unggul 1-0.

Gol cepat tersebut membuat Barito Putera berada dalam posisi menguntungkan.

Meski De Red FC berusaha memberikan perlawanan, tim tamu tetap mampu menjaga permainan dan mencari peluang untuk menambah keunggulan.

Upaya Barito Putera akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Renan da Silva mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-45. Gol tersebut membuat Barito Putera menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol tanpa balas.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bima Sakti Minta Persela Segera Bangkit, De Red FC Jadi Target Berikutnya di Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Bima Sakti Minta Persela Segera Bangkit, De Red FC Jadi Target Berikutnya di Championship

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.54 WIB

Tiga Kali Kalah di Kandang, De Red FC dalam Tekanan, Aji Santoso Siapkan Evaluasi Besar - Image
Sepak Bola Indonesia

Tiga Kali Kalah di Kandang, De Red FC dalam Tekanan, Aji Santoso Siapkan Evaluasi Besar

Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Prediksi De Red FC vs Barito Putera: Laskar Antasari Berburu Tiga Poin di Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi De Red FC vs Barito Putera: Laskar Antasari Berburu Tiga Poin di Surabaya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.41 WIB

Terpopuler

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar - Image
1

KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar

2

Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel

5

Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin

6

Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana

7

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin

8

Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire

9

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

10

Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore