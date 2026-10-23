Arda Guler "Mencuri" Gol Mbappe, Real Madrid Kini Bidik Barcelona

Arda Guler tampil impresif saat Real Madrid menang 4-1 atas RB Leipzig. Ia melontarkan candaan soal gol Kylian Mbappe sebelum mengalihkan fokus ke El Clasico. (Dok. Real)
JawaPos.com - Arda Guler punya alasan tersendiri ketika mengambil kesempatan untuk mencetak gol kedua Real Madrid dalam kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Gelandang asal Turki itu bahkan melontarkan candaan bahwa dirinya telah mencuri gol milik Kylian Mbappe.
Guler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil impresif dalam pertandingan tersebut. Ia juga memuji kerja keras tim, baik ketika menguasai bola maupun saat bertahan.
Usai pertandingan, Guler menegaskan bahwa kemenangan atas Leipzig menjadi modal positif bagi Los Blancos. Namun, perhatian tim kini mulai beralih ke tantangan berikutnya, yakni menghadapi Barcelona dalam El Clasico.
Kemenangan atas Leipzig menjadi hasil positif bagi perjalanan Real Madrid di Liga Champions. Guler menilai timnya tampil solid dalam dua fase permainan, bukan hanya karena berhasil mencetak empat gol.
Berbicara kepada Real Madrid TV setelah pertandingan, ia mengungkapkan kepuasannya terhadap penampilan tim.
“Kami sangat senang karena menurut saya kami bermain dengan brilian, baik saat menguasai bola maupun tidak. Saya rasa kami menampilkan performa yang hebat dan kami sangat bahagia,” ujarnya.
Guler juga mengingatkan bahwa kemenangan merupakan tuntutan utama bagi klub sebesar Real Madrid. Menurutnya, standar tersebut harus tetap dijaga siapa pun lawan yang dihadapi.
“Inilah yang harus kita lakukan. Kita adalah Real Madrid, dan kita harus memenangkan setiap pertandingan.”
Momen menarik dari wawancara Guler muncul ketika ia membahas golnya ke gawang Leipzig.
Gelandang muda tersebut mengakui secara bercanda bahwa dirinya mengambil kesempatan mencetak gol yang seolah-olah menjadi milik Mbappe. Ia punya alasan sederhana untuk melakukannya, yakni yakin penyerang asal Prancis itu masih akan mendapatkan peluang mencetak gol lainnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022