Arda Guler "Mencuri" Gol Mbappe, Real Madrid Kini Bidik Barcelona

JawaPos.com - Arda Guler punya alasan tersendiri ketika mengambil kesempatan untuk mencetak gol kedua Real Madrid dalam kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions. Gelandang asal Turki itu bahkan melontarkan candaan bahwa dirinya telah mencuri gol milik Kylian Mbappe.

Guler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil impresif dalam pertandingan tersebut. Ia juga memuji kerja keras tim, baik ketika menguasai bola maupun saat bertahan.

Usai pertandingan, Guler menegaskan bahwa kemenangan atas Leipzig menjadi modal positif bagi Los Blancos. Namun, perhatian tim kini mulai beralih ke tantangan berikutnya, yakni menghadapi Barcelona dalam El Clasico.

Guler Puas dengan Performa Real Madrid Kemenangan atas Leipzig menjadi hasil positif bagi perjalanan Real Madrid di Liga Champions. Guler menilai timnya tampil solid dalam dua fase permainan, bukan hanya karena berhasil mencetak empat gol.

Berbicara kepada Real Madrid TV setelah pertandingan, ia mengungkapkan kepuasannya terhadap penampilan tim.

“Kami sangat senang karena menurut saya kami bermain dengan brilian, baik saat menguasai bola maupun tidak. Saya rasa kami menampilkan performa yang hebat dan kami sangat bahagia,” ujarnya.

Guler juga mengingatkan bahwa kemenangan merupakan tuntutan utama bagi klub sebesar Real Madrid. Menurutnya, standar tersebut harus tetap dijaga siapa pun lawan yang dihadapi.

“Inilah yang harus kita lakukan. Kita adalah Real Madrid, dan kita harus memenangkan setiap pertandingan.”

Guler Mengaku Curi Gol Mbappe Momen menarik dari wawancara Guler muncul ketika ia membahas golnya ke gawang Leipzig.