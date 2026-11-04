PSG Bantai Villarreal 6-0, Fabian Ruiz Ungkap Kunci Kemenangan

JawaPos.com - Paris Saint-Germain (PSG) tampil luar biasa saat menghancurkan Villarreal dengan skor 6-0 pada pertandingan keempat Liga Champions 2026/2027. Laga yang berlangsung di Estadio de la Ceramica, Rabu (4/11/2026), tersebut memperlihatkan dominasi tim asuhan Luis Enrique sejak awal pertandingan.

Fabian Ruiz mengakui PSG mampu membuat Villarreal kesulitan. Ia juga memberikan pujian kepada rekan-rekan setimnya yang dinilai memiliki kualitas luar biasa. Bahkan, para pemain yang masuk dari bangku cadangan mampu mempertahankan level permainan tim.

"Kami memiliki skuad yang hebat dengan pemain-pemain yang luar biasa, dan memiliki mereka di sisi saya membuat segalanya lebih mudah. Terlepas dari siapa yang bermain, level performa tidak menurun - kita melihatnya hari ini dengan para pemain yang masuk dari bangku cadangan," kata Fabian Ruiz yang dikutip dari laman resmi UEFA.

PSG Cetak Empat Gol dalam 17 Menit PSG tampil ganas sejak pertandingan dimulai. Meski berstatus sebagai tim tamu, mereka langsung memberikan tekanan dan mengancam pertahanan Villarreal.

Hasilnya, empat gol berhasil bersarang di gawang tuan rumah hanya dalam 17 menit. Joao Neves membuka keunggulan PSG pada menit kesembilan, disusul gol Desire Doue tiga menit kemudian.

Hanya berselang satu menit, Senny Mayulu memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Fabian Ruiz kemudian mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-17 sekaligus membawa PSG unggul 4-0.

Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir.

Menurut Fabian Ruiz, kebobolan empat gol dalam waktu singkat menjadi pukulan berat bagi Villarreal. Namun, PSG tidak mengubah pendekatan permainan meski sudah unggul jauh.

"Kebobolan empat gol secepat itu sulit bagi tim mana pun. Anda mempersiapkan diri untuk pertandingan, dan kemudian kebobolan empat gol - itu pukulan telak. Kami tidak melihat papan skor, kami selalu berusaha untuk tetap pada gaya permainan dan ritme kami sendiri," pungkas Fabian Ruiz.