Prediksi Skor Celtic vs Celta Vigo: Sama-Sama Terpuruk, Siapa Bangkit?

Celtic dan Celta Vigo sama-sama membutuhkan kemenangan setelah kalah dalam dua pertandingan awal Liga Europa 2026/2027. Celtic punya modal kemenangan besar 7-1 atas Hearts. (Dok. LASK Linz)
JawaPos.com - Celtic akan menghadapi Celta Vigo pada matchday ketiga fase liga Liga Europa 2026/2027. Kedua tim sama-sama mengusung misi bangkit setelah menelan kekalahan dalam dua pertandingan awal kompetisi Eropa tersebut.
Celtic dijadwalkan menjamu Celta Vigo di Celtic Park, Skotlandia, Jumat (23/10/2026) pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih poin perdana di Liga Europa musim ini.
Celtic mengawali kiprahnya dengan kekalahan 1-3 dari Ferencvaros pada 17 September. Mereka kemudian takluk 1-4 dari Benfica pada 15 Oktober.
Hasil tersebut membuat klub asal Skotlandia itu terpuruk di papan bawah klasemen fase liga. Karena itu, Celtic perlu memanfaatkan status tuan rumah untuk mengamankan hasil positif.
Meski kesulitan di kompetisi Eropa, Celtic datang dengan modal meyakinkan dari liga domestik. Tim asuhan Martin O'Neill itu menghancurkan Hearts dengan skor 7-1 pada Minggu (18/10/2026).
Kemenangan tersebut menjaga posisi Celtic di puncak klasemen Liga Skotlandia dengan 24 poin. Hasil itu juga menjadi suntikan kepercayaan diri sebelum menghadapi wakil Spanyol.
Di sisi lain, Celta Vigo menghadapi situasi serupa. Tim berjuluk Los Celestes itu kalah 0-1 dari Omonia pada pertandingan pembuka, lalu menyerah 1-2 saat menjamu Juventus pada matchday kedua.
Namun, Celta Vigo juga membawa modal kemenangan di kompetisi domestik. Tim asuhan Claudio Giraldez itu mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 2-1 pada akhir pekan lalu.
Di Liga Spanyol, performa Celta Vigo masih belum sepenuhnya konsisten. Mereka mengoleksi 11 poin dari sembilan pertandingan, hasil dua kemenangan, lima imbang, dan dua kekalahan.
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Celtic masih menghadapi persoalan kebugaran pemain menjelang pertandingan. Cameron Carter-Vickers belum bisa dimainkan karena masalah otot, sedangkan Alistair Johnston juga diperkirakan absen akibat cedera hamstring.
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