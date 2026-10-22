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Kamis, 22 Oktober 2026 | 15.11 WIB

PSM vs Persebaya: Bonek Disambut Soto Ayam di Makassar

Laga PSM vs Persebaya musim lalu. Red Gank menyambut Bonek di Makassar dengan jamuan soto ayam khas Jawa Timur sebagai simbol persaudaraan dan silaturahmi antarsuporter. (Dok. PSM) - Image

Laga PSM vs Persebaya musim lalu. Red Gank menyambut Bonek di Makassar dengan jamuan soto ayam khas Jawa Timur sebagai simbol persaudaraan dan silaturahmi antarsuporter. (Dok. PSM)

JawaPos.com – Begitu rombongan Bonek tiba di Makassar pada Selasa (20/10), mereka langsung "dicegat" oleh Red Gank. Suporter PSM Makassar itu kemudian menggiring Bonek menuju warung soto ayam.

"Kami sengaja menyambut Bonek di warung soto ayam khas Jawa Timur, sembari menghidupkan UMKM Jawa Timur di Kota Makassar," kata Menteri Luar Negeri Red Gank, Muhammad Al Fajri, kepada Jawa Pos.

Semangkuk soto ayam itu menjadi simbol sambutan hangat suporter tuan rumah kepada Bonek.

"Ini adalah cara kami menyambut saudara. Apalagi, setelah beberapa musim tidak bertemu akibat larangan away. Jamuan makan siang dengan soto ayam itu menandakan masyarakat Makassar sangat terbuka dengan Bonek," beber Fajri.

Bonek memang sudah tiba di Makassar sejak Selasa (20/10). Mereka tiba secara bergelombang. Selanjutnya, mereka baru akan melakukan perjalanan ke Parepare hari ini.

"Untuk kuota, kami sebenarnya siap memberi berapa pun yang diminta oleh teman-teman Bonek. Sebab, rasa persaudaraan ini bukan hal yang pura-pura," beber Fajri.

Namun, jumlah Bonek yang datang langsung ke Parepare diperkirakan hanya mencapai 100 orang. Meski tidak banyak, Fajri senang dengan kehadiran saudara-saudaranya itu.

"Bagi Red Gank, silaturahmi antarsuporter itu sangat penting. Sebab, melalui tribun, para suporter bisa saling merangkul dan menjadi lebih kuat dalam kebersamaan," pungkas Fajri. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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