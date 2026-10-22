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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.07 WIB

67 Pelanggaran dalam 5 Laga! PSM Makassar Waspadai Bola Mati Persebaya Surabaya

SM Makassar mewaspadai ancaman bola mati Persebaya Surabaya menjelang duel pekan keenam Super League 2026/2027 di Parepare, Kamis (22/10/2026). (Dok. PSM) - Image

SM Makassar mewaspadai ancaman bola mati Persebaya Surabaya menjelang duel pekan keenam Super League 2026/2027 di Parepare, Kamis (22/10/2026). (Dok. PSM)

JawaPos.com — PSM Makassar mewaspadai bola mati Persebaya Surabaya menjelang duel pekan keenam Super League 2026/2027 di Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026) sore, setelah mencatatkan 67 pelanggaran dalam lima pertandingan.

Pelatih Derije Kalezic meminta pemainnya lebih disiplin agar kesempatan mengamankan tiga poin di kandang tidak rusak akibat pelanggaran yang tidak diperlukan.

Catatan tersebut membuat persoalan disiplin menjadi perhatian dalam persiapan PSM Makassar menghadapi Green Force.

Tuan rumah perlu menjaga intensitas permainan sekaligus menghindari keputusan yang bisa memberikan keuntungan kepada tim tamu.

PSM Makassar menempati urutan ketujuh dalam daftar tim yang paling sering melakukan pelanggaran.

Posisi tersebut merupakan peringkat jumlah pelanggaran, sehingga tidak boleh disamakan dengan kedudukan mereka dalam klasemen kompetisi.

Dari 67 pelanggaran sepanjang lima laga, PSM Makassar memiliki rata-rata 13,4 pelanggaran per pertandingan.

Angka itu menjadi latar penting peringatan Kalezic ketika timnya bersiap menghadapi lawan yang dinilai berbahaya dalam memanfaatkan bola mati.

Mengapa 67 Pelanggaran PSM Makassar Menjadi Sorotan?

Kebiasaan melakukan pelanggaran berpotensi memberikan kesempatan kepada Persebaya Surabaya untuk menghadirkan ancaman melalui tendangan bebas.

Karena itu, Kalezic meminta anak asuhnya lebih cermat menentukan kapan harus menekan dan bagaimana menghentikan pergerakan lawan.

Editor: Hendra
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