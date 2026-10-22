PSM vs Persebaya: Juku Eja Bidik Kemenangan Kandang, Waspadai Bola Mati

PSM Makassar mengincar kemenangan kandang pertama saat menjamu Persebaya Surabaya. Namun, Juku Eja harus mengantisipasi ancaman bola mati Green Force. (PSM)
JawaPos.com - PSM Makassar membidik kemenangan kandang pertama saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026/2027. Namun, Juku Eja menyadari tantangan yang menanti, terutama ancaman bola mati yang menjadi salah satu perhatian tim tamu.
Pertandingan PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026), pukul 15.30 WIB.
PSM memiliki modal positif setelah menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya. Kemenangan itu mengakhiri rentetan empat laga tanpa kemenangan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim asuhan Darije Kalezic.
Meski demikian, PSM masih memiliki pekerjaan rumah saat bermain di kandang sendiri. Dalam dua pertandingan kandang sebelumnya, mereka ditahan imbang Arema FC dengan skor 3-3 dan Persita Tangerang 2-2.
Bek PSM Aloisio Soares Neto berharap pertandingan melawan Persebaya menjadi momentum bagi timnya untuk mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.
"Kami siap menghadapi Persebaya dan akan berusaha mendapatkan tiga poin di kandang untuk yang pertama kalinya," kata Aloisio dalam konferensi pers, Rabu (21/10).
Pemain asal Brasil itu juga berharap suporter memenuhi Stadion Gelora B. J. Habibie dan memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Menurutnya, kehadiran pendukung bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk meraih hasil maksimal.
Pelatih PSM Darije Kalezic menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi Persebaya. Ia menilai Green Force sebagai lawan kuat yang memiliki ambisi besar pada musim ini.
Karena itu, Kalezic meminta para pemain menjaga kedisiplinan dan menghindari pelanggaran yang tidak perlu. Situasi bola mati, termasuk tendangan bebas, sepak pojok, dan lemparan ke dalam, menjadi perhatian khusus bagi Juku Eja.
"Kami butuh memperhatikan bola mati dari Persebaya Surabaya. Penting bagi pemain untuk tidak melakukan pelanggaran tidak perlu, memberikan tendangan pojok tidak perlu, dan lemparan ke dalam tidak perlu," tegas Kalezic.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022