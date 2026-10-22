PSM vs Persebaya: Juku Eja Bidik Kemenangan Kandang, Waspadai Bola Mati

JawaPos.com - PSM Makassar membidik kemenangan kandang pertama saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam Super League 2026/2027. Namun, Juku Eja menyadari tantangan yang menanti, terutama ancaman bola mati yang menjadi salah satu perhatian tim tamu.

Pertandingan PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare, Kamis (22/10/2026), pukul 15.30 WIB.

PSM memiliki modal positif setelah menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya. Kemenangan itu mengakhiri rentetan empat laga tanpa kemenangan sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim asuhan Darije Kalezic.

Meski demikian, PSM masih memiliki pekerjaan rumah saat bermain di kandang sendiri. Dalam dua pertandingan kandang sebelumnya, mereka ditahan imbang Arema FC dengan skor 3-3 dan Persita Tangerang 2-2.

Bek PSM Aloisio Soares Neto berharap pertandingan melawan Persebaya menjadi momentum bagi timnya untuk mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

"Kami siap menghadapi Persebaya dan akan berusaha mendapatkan tiga poin di kandang untuk yang pertama kalinya," kata Aloisio dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Pemain asal Brasil itu juga berharap suporter memenuhi Stadion Gelora B. J. Habibie dan memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Menurutnya, kehadiran pendukung bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk meraih hasil maksimal.

PSM Waspadai Bola Mati Persebaya Pelatih PSM Darije Kalezic menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi Persebaya. Ia menilai Green Force sebagai lawan kuat yang memiliki ambisi besar pada musim ini.

Karena itu, Kalezic meminta para pemain menjaga kedisiplinan dan menghindari pelanggaran yang tidak perlu. Situasi bola mati, termasuk tendangan bebas, sepak pojok, dan lemparan ke dalam, menjadi perhatian khusus bagi Juku Eja.