Bukan Saatnya Tavares Bernostalgia, Persebaya Bidik Kemenangan atas PSM Makassar

JawaPos.com – Bernardo Tavares punya kenangan manis di Parepare. Dia adalah sosok yang membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 2022–2023. Pelatih asal Portugal itu cabut dari PSM pada 1 Oktober 2025. Setelah setahun, Tavares kembali ke Parepare. Kali ini dia datang sebagai lawan.

Dia akan memimpin Persebaya Surabaya menantang PSM Makassar di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare, sore nanti (siaran langsung Indosiar pukul 15.30 WIB).

"Saya senang dengan sambutan yang diberikan saat kami tiba di bandara. Saya memang punya sejarah bagus di sini (PSM) empat tahun lalu. Namun, sekarang saya sudah bersama Persebaya," kata Tavares dalam sesi konferensi pers kemarin (21/10) sore. Pelatih berusia 46 tahun itu enggan hanyut dalam nostalgia.

Dia kini fokus meraih tiga poin bersama Green Force. Namun, dia tahu itu bukan tugas mudah.

"PSM punya waktu pemulihan (recovery) dua hari lebih lama daripada kami. Apalagi, mereka baru saja menang di laga terakhir. Saya yakin mereka akan semakin kuat. Jadi, untuk mendapatkan poin penuh, kami harus fokus sejak menit awal sampai akhir," beber Tavares.

Mantan Pemain Bisa Jadi Pembeda Selain Tavares, Persebaya juga dihuni banyak mantan pemain PSM. Tiga di antaranya kemungkinan bakal tampil sebagai starter. Mereka adalah Yuran Fernandes, Gledson Paixao, dan Reza Arya Pratama.

Sementara itu, tiga mantan pemain PSM lainnya bakal duduk di bangku cadangan. Ketiga pemain itu adalah Ricky Pratama, Ramadhan Sananta, dan Syahrul Lasinari. Kehadiran mantan pemain PSM jelas cukup menguntungkan.

Sebab, mereka tahu gaya bermain mantan timnya.

"Namun, saya menganggap itu bukan sebuah keuntungan. Saya memang pernah menjadi pelatih PSM. Namun, kini PSM juga dilatih oleh mantan pelatih yang sempat menukangi mereka, Darije Kalezic," terang Tavares.