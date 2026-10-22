Persik vs PSS Sleman: Park Jun-heong Bidik Gol, Hiromu Tanaka Jadi Ancaman

JawaPos.com - Persik Kediri bertekad bangkit saat menjamu PSS Sleman pada pekan keenam Super League 2026/2027. Bek tengah Park Jun-heong berambisi membantu Macan Putih meraih hasil maksimal sekaligus mewaspadai ancaman lini serang tim tamu.

Pertandingan Persik Kediri melawan PSS Sleman dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10/2026), pukul 15.30 WIB. Kedua tim sama-sama memiliki waktu pemulihan yang terbatas setelah menjalani pertandingan pada Minggu (18/10/2026).

Persik sebelumnya kalah 0-1 saat bertandang ke markas Persib Bandung. Sementara itu, PSS Sleman bermain imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya.

Park Jun-heong masih menyimpan rasa penasaran setelah golnya ke gawang Persib dianulir wasit. Namun, bek asal Korea Selatan itu memilih melupakan kejadian tersebut dan mengalihkan fokus untuk menghadapi PSS.

Menurut Park, Persik sebenarnya tampil cukup baik ketika melawan Persib dan memiliki peluang untuk membawa pulang poin.

"Kemarin kita main sangat bagus lawan Persib Bandung. Seharusnya kami layak menang, atau setidaknya bisa dapat poin. Tapi kita sudah lupakan itu. Berikutnya kami akan tampil lebih baik lagi menghadapi PSS Sleman. Jika ada peluang, saya akan cetak gol," kata Park.

Pemain berusia 33 tahun itu menegaskan bahwa motivasi rekan-rekannya tetap tinggi menjelang pertandingan. Ia juga melihat perkembangan permainan Persik dari satu laga ke laga berikutnya.

"Motivasi teman-teman sangat bagus untuk pertandingan besok. Tiap pertandingan permainan kami juga terus meningkat. Kami tidak mempermasalahkan jadwal yang padat. Karena semua tim mengalaminya," jelasnya.

Persik Waspadai Hiromu Tanaka Selain membidik kemenangan, Park memberikan perhatian khusus terhadap kekuatan lini serang PSS Sleman. Bek dengan tinggi badan 1,92 meter tersebut menilai Super Elang Jawa memiliki pemain agresif yang dapat merepotkan pertahanan tuan rumah.