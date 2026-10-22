Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Waspadai Kebangkitan Tamu

Duel Persib Bandung vs Persik Kediri dalam laga Super League di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (18/10/2026). Persik Kediri menjamu PSS Sleman pada pekan keenam Super League 2026/2027. Macan Putih ingin bangkit setelah kalah dari Persib, sementara Super Elang Jawa membawa modal dua pertandingan terakhir tanpa kekalahan. (Taofik Achmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Persik Kediri akan menjamu PSS Sleman pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10/2026) pukul 15.30 WIB.
Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di kompetisi musim ini. Persik berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sedangkan PSS datang dengan modal dua pertandingan terakhir tanpa kekalahan.
Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Persik memiliki organisasi pertahanan yang cukup baik, sementara PSS mulai menunjukkan peningkatan produktivitas di lini depan.
Persik Kediri harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada pekan kelima, Minggu (18/10/2026). Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi skuad asuhan Marcos Reina untuk kembali meraih kemenangan.
Meski kalah, Persik tetap mampu memberikan perlawanan. Mereka menciptakan sejumlah peluang, tetapi belum berhasil mengubahnya menjadi gol.
Efektivitas serangan menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu harus mampu memaksimalkan peluang agar tidak kembali kehilangan poin, terutama ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.
Di sektor pertahanan, Persik diharapkan tampil disiplin untuk meredam ancaman tim tamu. Marcelo Djalo dan Park Jun-heong bisa menjadi bagian penting dalam upaya menjaga lini belakang tetap solid.
Persik juga memiliki sejumlah pemain yang berpotensi memberikan ancaman melalui permainan terbuka. Ernesto Gomez, Jose Enrique, dan Bayu Otto dapat membantu tuan rumah membangun serangan dan menciptakan peluang.
Bermain di Stadion Brawijaya menjadi keuntungan tersendiri bagi Persik. Dukungan suporter diharapkan menambah motivasi pemain untuk kembali ke jalur kemenangan.
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PSS Sleman datang ke Kediri setelah bermain imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya pada Minggu (18/10/2026). Sebelumnya, Super Elang Jawa menang meyakinkan 3-0 atas PSM Makassar.
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