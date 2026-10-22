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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 22 Oktober 2026 | 13.46 WIB

Percaya Diri Tinggi! Marcos Reina Sebut Persik Kediri Siap Tempur Hadapi PSS Sleman

Marcos Reina mengandalkan kekompakan pemain dan dukungan penonton saat Persik Kediri menjamu PSS Sleman di Stadion Brawijaya, Kamis (22/10/2026). (Dok. Persik) - Image

Marcos Reina mengandalkan kekompakan pemain dan dukungan penonton saat Persik Kediri menjamu PSS Sleman di Stadion Brawijaya, Kamis (22/10/2026). (Dok. Persik)

JawaPos.com — Persik Kediri siap mempertahankan permainan agresif saat menjamu PSS Sleman pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10/2026) sore, meski hanya memiliki sekitar tiga hari pemulihan.

Pelatih Marcos Reina mengandalkan kebugaran pemain, kekompakan tim, dan dukungan penonton untuk mengejar kemenangan di tengah jadwal padat.

Kepercayaan diri pelatih asal Spanyol itu tidak muncul tanpa alasan.

Reina menilai chemistry pemain sudah terbangun dengan baik, sementara penampilan menghadapi Persib Bandung memberikan bekal untuk menyambut tantangan berikutnya.

Persik Kediri memang harus segera mengalihkan perhatian setelah menjalani pertandingan tandang melawan Persib Bandung pada Minggu (18/10/2026).

Dalam waktu berdekatan, Macan Putih kembali dituntut menampilkan permainan maksimal untuk mengamankan hasil terbaik di rumah sendiri.

Situasi serupa juga dihadapi PSS Sleman yang pada hari sama bertanding melawan Persebaya Surabaya.

Pertemuan di Brawijaya pun menjadi ujian bagi kedua kesebelasan dalam mengelola tenaga sekaligus mempertahankan kualitas permainan.

Mengapa Marcos Reina Tetap Percaya Diri?

Marcos Reina percaya diri karena hubungan antarpemain Persik Kediri sudah semakin padu.

Kekompakan tersebut menjadi modal untuk menjalankan permainan agresif yang terus dipertahankannya, termasuk ketika menghadapi PSS Sleman.

Editor: Hendra
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