Psywar Park Jun-heong Jelang Persik Kediri vs PSS Sleman: Siap Cetak Gol!

JawaPos.com — Park Jun-heong bertekad tampil lebih bagus saat Persik Kediri menjamu PSS Sleman pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10/2026) sore.

Bek tengah berusia 33 tahun itu ingin membantu Macan Putih meraih hasil maksimal, sekaligus mengincar kesempatan mencetak gol setelah golnya ke gawang Persib Bandung dianulir wasit.

Pertandingan melawan PSS Sleman menjadi kesempatan bagi Park untuk menyalurkan rasa penasarannya setelah duel menghadapi Persib Bandung.

Namun, pemain asal Korea Selatan tersebut juga memiliki pekerjaan utama mengawal pertahanan tuan rumah dari ancaman lini serang Super Elang Jawa.

Park secara khusus menyoroti penyerang asal Jepang, Hiromu Tanaka, sebagai pemain berbahaya yang harus diwaspadai.

Karena itu, tekadnya ikut membantu serangan berjalan beriringan dengan tuntutan menjaga disiplin di barisan belakang Persik Kediri.

Mengapa Park Jun-heong Bertekad Tampil Lebih Bagus? Park Jun-heong ingin menunjukkan penampilan lebih baik setelah Persik Kediri tidak mendapatkan hasil sesuai harapannya saat menghadapi Persib Bandung.

Gol yang sempat dibuatnya pada pertandingan tersebut dianulir wasit, menyisakan rasa penasaran bagi mantan pemain Johor Darul Ta'zim itu.

Meski demikian, Park menilai permainan Persik Kediri dalam pertandingan tersebut sudah memberikan alasan untuk percaya diri.