Dewa United Terus Melaju, Messidoro Soroti Persaingan Sehat di Tim

Alexis Messidoro bahagia usai Dewa United menang 2-0 atas Persijap dan ke papan atas klasemen liga. (Istimewa)
JawaPos.com – Alexis Messidoro menyambut gembira kemenangan Dewa United Banten FC atas Persijap Jepara pada lanjutan BRI Super League 2026/2027.
Hasil positif ini bukan hanya menambah kepercayaan diri tim, tetapi juga mengantarkan Banten Warriors ke papan atas klasemen sementara.
Dewa United menang 2-0 atas Persijap dalam pertandingan yang berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Selasa (20/10) malam.
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Meski berhasil mengamankan tiga poin di kandang, Messidoro menilai pertandingan tersebut tidak berjalan mudah.
Menurut gelandang asal Argentina itu, Persijap memberikan perlawanan yang cukup merepotkan.
Perubahan taktik yang diterapkan tim tamu membuat Dewa United harus menyesuaikan permainan, terutama pada babak pertama.
Messidoro mengaku lega karena timnya mampu melewati pertandingan penting tersebut dengan hasil maksimal.
Dia juga menilai kemenangan ini memiliki arti besar bagi perjalanan Dewa United dalam persaingan papan atas musim ini.
"Saya sangat senang bisa meraih tiga poin hari ini. Ini adalah pertandingan yang sangat penting, dan kami menghadapi lawan yang sulit," ujar Messidoro seusai pertandingan.
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