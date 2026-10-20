Persijap Jepara Terpuruk di Dasar Klasemen, Misi Bangkit Menanti di Kandang Dewa United

JawaPos.com - Persijap Jepara menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Dewa United Banten FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/27.

Laga yang akan berlangsung di Banten International Stadium, Selasa (20/10/2026) pukul 19.00 WIB, menjadi kesempatan bagi Laskar Kalinyamat untuk mengakhiri tren negatif sekaligus meraih poin perdana musim ini.

Persijap datang dengan modal kurang meyakinkan setelah menelan lima kekalahan beruntun dalam lima pertandingan awal.

Situasi tersebut membuat tim asal Jepara itu masih terpuruk di dasar klasemen sementara tanpa satu pun poin.

Di bawah arahan caretaker Antonio Claudio, Persijap kini dituntut segera menemukan cara untuk bangkit. Namun, lawan yang dihadapi kali ini bukan tim sembarangan.

Dewa United sedang berada dalam performa yang cukup stabil dan menempati posisi kedua klasemen sementara.

Banten Warriors mengoleksi tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan yang telah dijalani.

Catatan tersebut menjadi gambaran bahwa Persijap perlu bekerja keras jika ingin membawa pulang poin dari Serang.