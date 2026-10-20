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Andika Rachmansyah
Selasa, 20 Oktober 2026 | 16.11 WIB

Prediksi Skor Dewa United Vs Persijap di Super League: Banten Warriors Lanjutkan Tren Positif

Dewa United akan menghadapi Persijap Jepara dalam lanjutan kompetisi super league. (Istimewa) - Image

Dewa United akan menghadapi Persijap Jepara dalam lanjutan kompetisi super league. (Istimewa)

JawaPos.com - Dewa United akan menghadapi Persijap Jepara pada pekan keenam Super League 2026/2027.

Laga ini menjadi momentum bagi Banten Warriors, julukan Dewa United untuk memperpanjang tren positifnya pada musim ini. 

Dewa United akan menjamu Persijap di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Selasa (20/10) pukul 19.00 WIB.

Tuan rumah punya modal yang lebih bagus dibanding Laskar Kalinyamat julukan Persijap Jepara. 

Dewa United belum terkalahkan sejauh musim ini.

Di bawah komando pelatih anyar Osmar Loss, Banten Warriors memetik tiga kemenangan dan dua hasil imbang dari lima pertandingan yang telah dijalani. 

Hasil tersebut membuat Dewa United sedang menempati posisi kedua dengan 11 poin, hanya berjarak satu angka saja dari Persija Jakarta yang berada di puncak.

Karena itu, laga melawan Persijap menjadi momentum mereka untuk mengambil alih puncak. 

Sementara dari kubu lawan, Persijap datang dengan catatan sangat minor. Laskar Kalinyamat menelan kekalahan dalam lima pertandingan yang telah dimainkan. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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