Psywar Ricky Pratama Jelang Persebaya vs PSM Makassar: Kami Ingin Hasil Maksimal!

Ricky Pratama menegaskan ambisi Persebaya Surabaya meraih hasil maksimal saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keenam Super League 2026/2027, Kamis (22/10/2026). (Persebaya)
JawaPos.com — Ricky Pratama mengirimkan pesan tegas menjelang pertandingan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada pekan keenam Super League 2026/2027, Kamis (22/10/2026).
Pemain berusia 23 tahun itu menegaskan tekad Green Force untuk bangkit setelah gagal mengamankan tiga poin saat ditahan PSS Sleman dengan skor 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).
Hasil imbang tersebut masih menyisakan kekecewaan di ruang ganti Persebaya Surabaya, terutama karena kemenangan sudah menjadi target utama ketika bermain di hadapan Bonek dan Bonita.
Ricky Pratama menilai pertandingan melawan PSS Sleman harus menjadi pelajaran penting sebelum timnya menghadapi tantangan berikutnya.
Persebaya Surabaya memang menunjukkan semangat pantang menyerah ketika menghadapi PSS Sleman, tetapi sejumlah kesalahan membuat mereka harus bekerja ekstra keras sepanjang pertandingan.
Dua kali tertinggal, Green Force akhirnya mampu menyelamatkan satu poin berkat penampilan impresif Miguel Pereira.
Kekecewaan Ricky Pratama muncul karena Persebaya Surabaya gagal memenuhi target kemenangan dalam pertandingan kandang pekan kelima Super League 2026/2027.
Dukungan ribuan Bonek dan Bonita di Stadion Gelora Bung Tomo belum cukup membawa Green Force mengamankan tiga poin.
Dalam pertandingan tersebut, Persebaya Surabaya harus menghadapi situasi sulit setelah PSS Sleman dua kali berhasil mencuri keunggulan.
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Miguel Pereira kemudian tampil sebagai penyelamat melalui dua gol pada menit ke-36 dan masa injury time babak kedua.
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