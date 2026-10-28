Miguel Pereira Bomber Baru Persebaya Surabaya yang Hobi Cetak Gol di Gelora Bung Tomo 

Penyerang Persebaya Surabaya Miguel Pereira. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Miguel Pereira memiliki hobi baru di Persebaya Surabaya. Sang pemain baru itu kini sering mencetak gol di Gelora Bung Tomo (GBT).
Dari empat laga kandang yang dimainkan Miguel Pereira di GBT, dia sudah mencetak tiga gol. Bahkan tiap dia mencetak gol, Persebaya belum pernah kalah saat imbang melawan PSS Sleman dan menang menghadapi Madura United.
Ketika bermain di GBT, Miguel Pereira selalu menampilkan permainan kreatif di sisi kiri penyerangan. Saat mencetak dua gol melawan PSS Sleman, melansir laman I League, dia menciptakan dua kreasi peluang.
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Sebagai pemain sayap, Miguel juga menampilkan kemampuan dribel yang sangat baik. Secara statistik permainan, dia sukses melakukan dua dribel ketika melawan PSS Sleman.
Meski tinggi badannya 1,80 meter, sundulan Miguel juga berbahaya. Hal tersebut terbukti ketika mencetak gol melawan PSS Sleman yang membuat Persebaya terhindar dari kekalahan.
Performa apik kembali ditunjukkan Miguel di depan Bonek yang hadir di GBT saat menang dalam Derbi Suramadu melawan Madura United. Pemain asal Portugal tersebut mencetak gol pembuka di menit ke-22.
Kreativitas dan ketajamannya kembali diperlihatkannya di lini serang. Berdasarkan statistik, Miguel melakukan satu kreasi peluang dan dua tendangan yang salah satunya berbuah gol.
Tidak hanya gol yang dicetaknya, Miguel juga menambah koleksi assistnya saat melawan Madura United. Pemain 27 tahun itu memberikan assist untuk gol Yann Mabella menit ke-90+6.
Dengan performa apiknya di GBT, Bonek tentu menantikan penampilan Miguel Pereira saat melawan Persijap Jepara. Apakah dia bakal mencetak gol lagi? Patut ditunggu.
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