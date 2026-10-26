Gol Miguel Pereira Bawa Persebaya Surabaya Unggul 1-0 atas Madura United di Babak Pertama

Miguel Pereira cetak gol pada menit ke-21, bawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 atas Madura United pada babak pertama pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion GTB, Senin (26/10). (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Madura United berkat gol Miguel Pereira pada menit ke-21.
Pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) malam.
Green Force tampil agresif sejak menit awal dan terus menggempur pertahanan tim tamu untuk membuka keunggulan.
Gol pemain asal Portugal tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan bertajuk Derby Suramadu yang berlangsung dengan intensitas tinggi.
Persebaya Surabaya memperlihatkan ambisi besar untuk kembali meraih kemenangan setelah mengalami kekalahan pada pertandingan sebelumnya.
Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif menyerang sejak wasit meniup peluit pertandingan babak pertama.
Tim asuhan Bernardo Tavares berusaha menekan pertahanan Madura United melalui pergerakan pemain tengah dan serangan dari kedua sisi lapangan.
Peluang pertama Green Force hadir pada menit keempat melalui Gledson Paixao yang mencoba melepaskan tembakan ke arah gawang.
Namun, penyelesaian gelandang asal Brasil tersebut belum menemui sasaran sehingga kedudukan tetap tanpa gol.
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Jawa Pos
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