Miguel Pereira Mulai Lepaskan Persebaya dari Ketergantungan Alex Martins, PSM Makassar Menanti

JawaPos.com - Ketergantungan Persebaya Surabaya pada Alex Martins mulai berkurang. Hal itu terlihat setelah Miguel Pereira mencetak gol ke gawang PSS Sleman (18/10).

Sebelumnya, Persebaya selalu bertumpu pada bomber Alex Martins. Terbukti, mantan striker Dewa United tersebut rutin mencetak gol dalam tiga laga beruntun.

Yakni, saat melawan PSIM Jogjakarta (13/9), Garudayaksa FC (19/9), dan Isenmulang Kalteng FC (9/10). Dari total enam gol Green Force musim ini, tiga di antaranya dicetak oleh Alex.

Miguel membuat lini depan Persebaya tidak lagi hanya bergantung pada Alex. Pemain asal Portugal itu ingin melanjutkan catatan golnya.

"Saya senang bisa membantu tim. Semoga saya bisa terus mencetak gol serta memberikan kontribusi lebih banyak ke depannya," ujar Miguel, dikutip dari laman Persebaya.id.

Kemarin, skuad Green Force sudah terbang ke Parepare. Mereka akan menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, besok (22/10). Miguel bakal mengawali laga dengan rasa percaya diri yang tinggi.

"Dua gol ini tentu memberikan tambahan motivasi. Namun, prioritas utama saya tetap membantu tim meraih kemenangan," kata winger berusia 27 tahun tersebut. Dia ingin Persebaya meraih tiga poin dalam laga itu.

"Sebab, seiring berjalannya waktu, permainan kami akan semakin baik," tambah Miguel.

Sama-sama Tampil Pincang Namun, dalam duel itu, baik Persebaya maupun PSM bakal tampil pincang karena kedua tim tidak bisa menurunkan beberapa pemain utama mereka.