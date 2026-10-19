Igor Tolic Akui Persib Bandung Susah Payah Kalahkan Persik Kediri

JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, mengakui tim asuhannya susah payah mengalahkan Persik Kediri dalam pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027.

Dia mengaku bangga dengan semangat juang anak asuhnya di lapangan.

Persib menang tipis 1-0 atas Persik di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam WIB.

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Pangeran Biru, julukan Persib Bandung, baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-78 berkat gol Julio Cesar.

Tolic mengakui Persik memiliki struktur permainan bagus dan mampu menyulitkan anak asuhnya.

Terbukti, Persib baru bisa membuka keran golnya pada 12 menit menjelang akhir pertandingan.

"Mereka membuat kami bekerja keras untuk mendapatkan bola. Mereka tim yang bagus dengan struktur permainan yang baikm" terang Igor Tolic.

"Pada babak pertama, kami belum bisa mengeksploitasi kelemahan mereka, tetapi kami berhasil melakukannya pada babak kedua,” kata Tolic, dikutip dari laman Persib, Senin (19/10).