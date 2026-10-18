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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 06.00 WIB

Persipura Jayapura Hancurkan PSBS Biak 6-1, Alexsandro Cetak Hattrick

Persipura Jayapura meraih kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak dalam Derby Papua. (Persipura) - Image

Persipura Jayapura meraih kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak dalam Derby Papua. (Persipura)

JawaPos.com - Persipura Jayapura meraih kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (17/10) sore.

Penyerang asing asal Brasil Alexsandro dos Santos Ferreira menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian setelah memborong tiga gol hanya dalam waktu 18 menit.

Alexsandro tidak tampil sejak menit awal.

Dia baru masuk pada babak kedua ketika Persipura berusaha menjaga keunggulan dalam pertandingan bertajuk Derby Papua tersebut.

Kehadirannya justru membuat lini serang Mutiara Hitam semakin tajam hingga PSBS Biak kesulitan mengimbangi permainan lawan.

Pemain berusia 29 tahun itu mulai mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-73.

Delapan menit berselang, Alex kembali mencetak gol untuk menambah keunggulan Persipura.

Dia kemudian melengkapi hattrick melalui gol pada menit 90+1 sekaligus menutup penampilan impresifnya pada pertandingan tersebut.

Tiga gol itu menjadi kontribusi penting bagi Persipura dalam mengamankan kemenangan besar atas sesama wakil Papua.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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