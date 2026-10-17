Derbi Sumatera Jadi Ujian Teco, Semen Padang Bertekad Bangkit Hadapi PSMS Medan

JawaPos.com - Semen Padang FC membidik kemenangan saat menghadapi PSMS Medan pada pekan keenam Grup A Championship 2026/2027.

Duel bertajuk Derbi Sumatera ini akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (17/10/2026) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Kabau Sirah untuk mengakhiri tren negatif setelah menelan dua kekalahan beruntun. Semen Padang sebelumnya takluk 0-1 dari PSPS Pekanbaru, kemudian kalah 1-2 saat menghadapi Persikad Depok.

Hasil tersebut membuat Semen Padang membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Saat ini, mereka menempati peringkat keenam dengan koleksi enam poin.

Selain berusaha kembali ke jalur kemenangan, pertandingan melawan PSMS juga menjadi ujian penting bagi pelatih anyar Semen Padang, Stefano Cugurra.

Pelatih yang akrab disapa Teco itu diharapkan mampu membawa perubahan positif setelah dipercaya menangani tim.

Pengalaman Teco di sepak bola Indonesia menjadi salah satu modal yang diharapkan bisa membantu Semen Padang keluar dari situasi sulit.

Namun, tantangan pertamanya tidak mudah karena PSMS Medan juga memiliki ambisi besar dalam persaingan Grup A.