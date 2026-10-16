PSMS Medan Bidik Tiga Poin di Markas Semen Padang

JawaPos.com - PSMS Medan membidik poin maksimal saat bertandang ke markas Semen Padang di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Laga lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027 itu akan digelar pada Sabtu (17/10).

Pelatih PSMS Eko Purdjianto mengatakan, persiapan timnya berjalan baik dan berharap para pemain mampu menerjemahkan persiapan tersebut menjadi penampilan maksimal di lapangan demi tambahan tiga poin.

Baca Juga:AFC Umumkan Nominasi AFC Awards 2026

"Persiapan tim sangat bagus untuk pertandingan besok melawan Semen Padang dan semua pemain dalam kondisi bagus," tutur Eko.

"Kami berharap pertandingan berjalan lancar, kami bisa bermain baik, dan mendapatkan hasil yang baik," kata Eko Purdjianto dilansir dari Antara.

Eko mengungkapkan, tim pelatih telah menganalisis permainan Semen Padang untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan calon lawan.

Dia menilai Kabau Sirah tetap memiliki kekuatan yang harus diwaspadai, terutama karena dihuni pemain-pemain berkualitas dengan pengalaman berkompetisi di Liga 1 dan Liga 2.

"Sebelumnya kami sudah menganalisis pertandingan tim lawan. Kami cukup mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka," tandas Eko.