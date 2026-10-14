PSMS Medan Turun ke Peringkat Ketiga, Eko Purdjianto Soroti Kesalahan Antisipasi Serangan Balik

JawaPos.com - PSMS Medan mendapat pekerjaan rumah setelah menelan kekalahan dari PSPS Pekanbaru pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Pelatih Ayam Kinantan, Eko Purdjianto, secara khusus menyoroti kemampuan anak asuhnya dalam mengantisipasi serangan balik lawan.

Kekalahan tersebut tidak lepas dari gol cepat PSPS Pekanbaru yang dicetak Hamzah Depa pada menit kedelapan.

Gol itu berawal dari serangan balik cepat yang gagal diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan PSMS Medan.

Dalam situasi tersebut, lini belakang PSMS tidak mampu menghentikan pergerakan pemain lawan.

Kiper M. Natshir Fadhil Mahbuby pun harus memungut bola dari gawangnya sendiri setelah upaya PSPS berbuah gol.

Kebobolan melalui skema serangan balik menjadi catatan penting bagi Eko Purdjianto.

Pelatih asal Semarang tersebut menilai timnya perlu melakukan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terulang pada pertandingan berikutnya.