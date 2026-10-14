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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 14.06 WIB

PSMS Medan Turun ke Peringkat Ketiga, Eko Purdjianto Soroti Kesalahan Antisipasi Serangan Balik

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto. (Dok ILeague) - Image

Pelatih PSMS Medan, Eko Purdjianto. (Dok ILeague)

JawaPos.com - PSMS Medan mendapat pekerjaan rumah setelah menelan kekalahan dari PSPS Pekanbaru pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027.

Pelatih Ayam Kinantan, Eko Purdjianto, secara khusus menyoroti kemampuan anak asuhnya dalam mengantisipasi serangan balik lawan.

Kekalahan tersebut tidak lepas dari gol cepat PSPS Pekanbaru yang dicetak Hamzah Depa pada menit kedelapan.

Gol itu berawal dari serangan balik cepat yang gagal diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan PSMS Medan.

Dalam situasi tersebut, lini belakang PSMS tidak mampu menghentikan pergerakan pemain lawan.

Kiper M. Natshir Fadhil Mahbuby pun harus memungut bola dari gawangnya sendiri setelah upaya PSPS berbuah gol.

Kebobolan melalui skema serangan balik menjadi catatan penting bagi Eko Purdjianto.

Pelatih asal Semarang tersebut menilai timnya perlu melakukan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terulang pada pertandingan berikutnya.

Eko mengakui kelengahan pemain menjadi salah satu penyebab PSMS Medan harus menerima hasil negatif.

Editor: Banu Adikara
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