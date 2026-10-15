Prediksi Skor PSIM vs PSM Makassar: Laskar Mataram Menang Sebiji Gol?

JawaPos.com – PSIM Yogyakarta akan menjamu PSM Makassar pada pekan kelima Super League 2026/2027. Pertandingan di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10/2026) pukul 15.30 WIB itu menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana musim ini.

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs PSM Makassar

PSIM Yogyakarta belum mampu mengalahkan PSM Makassar dalam pertemuan musim lalu. Melansir Transfermarkt, PSM berhasil menumbangkan PSIM di kandangnya pada 10 April 2026.

Sementara itu, pada pertemuan putaran pertama musim lalu, kedua tim bermain imbang tanpa gol di kandang PSIM.

PSIM mengawali Super League musim ini dengan hasil kurang memuaskan. Dalam empat pertandingan, tim asuhan Jean-Paul van Gastel tersebut menelan tiga kekalahan dan satu hasil imbang.

Situasi serupa dialami PSM Makassar. Tim berjuluk Juku Eja itu belum meraih kemenangan setelah mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Meski kedua tim sama-sama kesulitan meraih hasil positif, PSIM memiliki peluang memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Laskar Mataram diprediksi mampu mengamankan tiga poin pertamanya dengan kemenangan tipis 1-0.

Namun, PSM juga bertekad bangkit. Dalam konferensi pers, pemain PSM Dusan Lagator optimistis timnya bisa meraih hasil maksimal setelah menjalani latihan dengan baik.

"Setelah pertandingan melawan Sleman, kami berlatih dengan baik, memberikan segalanya, memberikan yang terbaik di latihan dan mencoba untuk memberikan yang terbaik juga dalam pertandingan besok. Saya berharap kami bisa meraih poin penuh besok!", kata Dusan Lagator, dikutip dari laman resmi PSM Makassar, Kamis (15/10/2026).