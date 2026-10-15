Persebaya Surabaya Siap Ladeni PSS Sleman! Tavares Bongkar Strategi Super Elja

JawaPos.com — Persebaya Surabaya bersiap menghadapi berbagai variasi serangan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026).

Pelatih Bernardo Tavares memberikan perhatian khusus terhadap kekuatan udara, kecepatan penyerang, serta pengalaman pemain Super Elja setelah mereka menghancurkan PSM Makassar dengan skor 3-0.

Kemenangan telak PSS Sleman atas PSM Makassar menjadi peringatan serius bagi Persebaya Surabaya menjelang pertandingan kandang tersebut.

Tim asuhan Pieter Huistra menunjukkan ketajaman melalui dua gol Hiromu Tanaka dan satu gol Matheus Fornazari.

Persebaya Surabaya sendiri datang dengan modal kemenangan tipis 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Lampung pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Green Force untuk mempertahankan momentum positif sekaligus memperbaiki sejumlah aspek permainan.

Namun, Bernardo Tavares menyadari pertandingan menghadapi PSS Sleman tidak akan berjalan mudah meskipun berlangsung di hadapan Bonek dan Bonita.

Pelatih asal Portugal itu menilai lawannya memiliki karakter pemain beragam yang memungkinkan perubahan pendekatan serangan sepanjang pertandingan.