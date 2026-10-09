Persipura Jayapura Antusias Hadapi PSM Makassar di League Cup 2026/27, Regi Aditya Bicara Rotasi

JawaPos.com - Persipura Jayapura menyambut antusias keikutsertaan mereka dalam League Cup 2026/27.

Mutiara Hitam tergabung di Grup K Zona Timur 2 bersama PSM Makassar yang berkompetisi di BRI Super League 2026/27 dan De Red FC, sesama peserta Pegadaian Championship 2026/27.

Persipura memiliki alasan tersendiri untuk menantikan pertandingan melawan PSM Makassar.

Kedua tim merupakan klub asal Indonesia timur yang sudah cukup lama tidak bertemu setelah sama-sama pernah bersaing di kasta tertinggi sepak bola nasional.

Pertemuan terakhir Persipura dan PSM terjadi pada 9 Maret 2022. Dalam pertandingan tersebut, kedua kesebelasan harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol.

Kini, kesempatan untuk kembali berhadapan hadir melalui League Cup 2026/27.

Duel ini berpotensi menjadi salah satu pertandingan menarik di Grup K, mengingat kedua tim memiliki sejarah panjang di kompetisi sepak bola Indonesia.

Pelatih Persipura Jayapura, Regi Aditya, menyambut positif kesempatan tampil di turnamen tersebut.