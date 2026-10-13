Terima Kasih Jakmania! Fabio Calonego Ungkap Kunci Kemenangan Beruntun Persija Jakarta

Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, mengapresiasi dukungan Jakmania setelah Macan Kemayoran menang telak 4-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026). (Instagram @fabio_calonego97)
JawaPos.com — Gelandang Persija Jakarta, Fabio Calonego, mengungkapkan rasa syukur setelah Macan Kemayoran menghancurkan PSIM Yogyakarta dengan skor 4-0 pada pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (10/10/2026).
Kemenangan tersebut membawa Persija Jakarta memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin sekaligus memperpanjang tren kemenangan menjadi empat pertandingan beruntun.
Hasil impresif tersebut semakin menegaskan kekuatan Persija Jakarta dalam persaingan papan atas kompetisi musim ini.
Fabio Calonego pun memberikan apresiasi khusus kepada Jakmania yang terus memberikan dukungan luar biasa, termasuk ketika Macan Kemayoran menjalani pertandingan tandang di Yogyakarta.
Fabio Calonego mengaku sangat senang melihat Persija Jakarta mampu mempertahankan konsistensi permainan hingga pertandingan keempat musim ini.
Gelandang asal Brasil tersebut menilai kerja keras seluruh pemain menjadi faktor penting di balik keberhasilan Macan Kemayoran mengamankan tiga poin dari markas PSIM Yogyakarta.
“Sangat senang dengan kemenangan dan performa tim. Kami berada di jalur yang tepat. Mari terus bekerja keras,” kata Fabio.
Pernyataan tersebut menggambarkan optimisme pemain berusia 29 tahun itu terhadap perjalanan Persija Jakarta sepanjang musim 2026/2027.
Meski berhasil meraih empat kemenangan beruntun, Fabio tetap mengingatkan pentingnya menjaga fokus dan tidak cepat merasa puas dengan pencapaian sementara.
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