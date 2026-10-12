Java United Bagikan 1.350 Tiket Gratis, Santri hingga Siswa SSB Diajak ke Stadion

JawaPos.com – Java United FC membagikan 1.350 tiket gratis kepada anak-anak pondok pesantren, siswa sekolah sepak bola (SSB), dan komunitas lokal saat menjamu Borneo FC di Stadion Jatidiri, Minggu (11/10).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya klub berjuluk Laskar Kepodang Emas itu untuk menghadirkan sepak bola yang bisa dinikmati berbagai kalangan. Melalui kegiatan ini, Java United ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama anak-anak, untuk merasakan langsung atmosfer pertandingan di stadion.

Sebagian tiket dibagikan kepada sejumlah pondok pesantren dan SSB di wilayah Semarang. Di antaranya Pondok Pesantren Darul Falah, Uswatun Hasanah, Life Skill Daarun Najaah, Rijalul Qur’an, Askhabul Kahfi, dan Atsaqofah.

Dari kalangan SSB, penerima tiket gratis meliputi Persisac, Balasuga, Terang Bangsa, dan Putra Mandiri. Java United juga mengundang komunitas lokal, termasuk Beta Timur dan Kicau Mania, untuk menyaksikan pertandingan secara langsung.

Manajer Java United, Alan Haviludin, mengatakan pembagian tiket gratis bukan program baru bagi klub. Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak klub masih menggunakan nama Malut United FC dan kini berlanjut bersama Java United.

“Membagikan tiket gratis untuk anak-anak dari pondok pesantren dan SSB sudah kami lakukan sejak klub masih bernama Malut United FC. Filosofi berbagi kebahagiaan terus kami bawa ketika perjuangan berlanjut melalui Java United,” kata Alan dilansir iLeague.

Menurut Alan, kehadiran para santri, siswa SSB, dan komunitas turut memberikan warna tersendiri bagi pertandingan di Stadion Jatidiri. Dukungan dari tribun diharapkan dapat menambah motivasi pemain untuk tampil maksimal.

Suasana pertandingan pun semakin meriah setelah Java United berhasil mengamankan kemenangan atas Borneo FC. Hasil tersebut menjadi kemenangan perdana Gustavo Franca dan rekan-rekannya di Super League 2026/2027.

Alan mengapresiasi dukungan para penonton, termasuk mereka yang hadir melalui program tiket gratis. Ia menilai kehadiran berbagai kelompok masyarakat dapat membantu menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih hidup.