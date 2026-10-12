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Andika Rachmansyah
Selasa, 13 Oktober 2026 | 03.43 WIB

Bus Jakmania Cikampek Diserang di Tol Palikanci, Suporter Perempuan Luka

Bus rombongan The Jakmania Cikampek diserang sekelompok orang di Tol Palikanci, Senin (12/10) dini hari WIB. Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah anggota mengalami luka-luka, termasuk seorang anggota perempuan. (Dok. Jakmania Cikampek) - Image

Bus rombongan The Jakmania Cikampek diserang sekelompok orang di Tol Palikanci, Senin (12/10) dini hari WIB. Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah anggota mengalami luka-luka, termasuk seorang anggota perempuan. (Dok. Jakmania Cikampek)

JawaPos.com - Bus rombongan The Jakmania Cikampek diserang sekelompok orang saat perjalanan pulang dari Bantul, tepatnya di Tol Palikanci KM 200, Senin (12/10/2026) dini hari WIB. Insiden pelemparan tersebut mengakibatkan sejumlah anggota mengalami luka-luka, termasuk seorang anggota perempuan.

Rombongan The Jakmania Cikampek sebelumnya bertolak ke Bantul untuk mendukung Persija Jakarta menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Sabtu (10/10). Dalam pertandingan pekan keempat Super League 2026/27 itu, Persija menang telak 4-0 atas tuan rumah.

Namun, kemenangan Macan Kemayoran tidak diikuti perjalanan pulang yang aman bagi para pendukungnya. Bus yang ditumpangi rombongan The Jakmania Cikampek menjadi sasaran pelemparan benda keras hingga sejumlah kaca mengalami kerusakan.

Melalui akun Instagram resminya, The Jakmania Cikampek mengecam keras insiden tersebut.

“Kami dari The Jakmania Cikampek mengecam keras aksi pelemparan yang dialami saat perjalanan pulang dari Bantul di area Tol Palikanci KM 200, pada Senin dini hari 12 Oktober 2026,” beber pernyataan tersebut, Senin (12/10).

Akibat kejadian itu, sejumlah anggota mengalami luka fisik. Insiden tersebut juga dilaporkan menimbulkan trauma psikologis, terutama bagi perempuan, bayi, dan balita yang berada di dalam bus.

“Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah anggota The Jakmania Cikampek mengalami luka-luka, termasuk salah satu anggota kami yang perempuan, serta menimbulkan trauma psikologis, khususnya bagi perempuan, bayi, dan balita yang berada dalam rombongan bus The Jakmania Cikampek,” lanjut pernyataan itu.

Saat ini, The Jakmania Cikampek memprioritaskan perawatan bagi anggota yang mengalami luka-luka. Mereka juga mengimbau seluruh anggota, khususnya di wilayah Cikampek, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi.

“Saat ini, kami sedang fokus mengurus perawatan terhadap anggota The Jakmania Cikampek yang mengalami luka-luka atas insiden penyerangan semalam,” sambungnya. .

“Kami mengimbau seluruh teman-teman The Jakmania, khususnya anggota The Jakmania Cikampek, untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak terprovokasi oleh kejadian ini,” lanjut pernyataan tersebut.

Editor: Hendra
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