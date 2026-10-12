Profil Arya Sinulingga, Eks Bos Media yang Kini Pimpin PSSI Sumut

JawaPos.com – Arya Sinulingga resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sumatera Utara periode 2026–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Asprov PSSI Sumut yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Senin (12/10).

Arya menjadi calon tunggal setelah dua kandidat lainnya, Julius Raja dan Benny Tomasoa, mengundurkan diri dari pencalonan. Benny menyampaikan pengunduran diri secara tertulis, sedangkan Julius menyatakan mundur dalam forum kongres.

Komite Pemilihan kemudian menetapkan Arya sebagai ketua terpilih sesuai dengan ketentuan statuta yang berlaku dan setelah mendapat persetujuan forum kongres.

KLB tersebut diikuti 48 pemilik suara atau voters, yang terdiri dari 33 perwakilan Asosiasi Kabupaten (Askab) dan Asosiasi Kota (Askot), serta 15 perwakilan klub.

Arya bukan sosok baru di sepak bola Sumatera Utara. Sebelum terpilih sebagai ketua definitif, ia telah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asprov PSSI Sumut. Ia juga masih tercatat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023–2027.

Lantas, siapa Arya Sinulingga dan bagaimana perjalanan kariernya sebelum memimpin PSSI Sumatera Utara?

Profil Singkat Arya Sinulingga

Arya memiliki nama lengkap Arya Mahendra Sinulingga. Ia lahir di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 18 Februari 1971. Pada Oktober 2026, usianya menginjak 55 tahun.

Arya merupakan lulusan S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah menyelesaikan pendidikan, ia membangun karier di industri media dan menempati sejumlah posisi strategis di perusahaan media nasional.