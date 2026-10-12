Profil Arya Sinulingga, Eks Bos Media yang Kini Pimpin PSSI Sumut

Arya Sinulingga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Asprov PSSI Sumatera Utara periode 2026–2030. Ia memiliki rekam jejak panjang di industri media, pemerintahan, BUMN, dan sepak bola. (Dok. BUMN)
JawaPos.com – Arya Sinulingga resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sumatera Utara periode 2026–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Asprov PSSI Sumut yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Senin (12/10).
Arya menjadi calon tunggal setelah dua kandidat lainnya, Julius Raja dan Benny Tomasoa, mengundurkan diri dari pencalonan. Benny menyampaikan pengunduran diri secara tertulis, sedangkan Julius menyatakan mundur dalam forum kongres.
Komite Pemilihan kemudian menetapkan Arya sebagai ketua terpilih sesuai dengan ketentuan statuta yang berlaku dan setelah mendapat persetujuan forum kongres.
KLB tersebut diikuti 48 pemilik suara atau voters, yang terdiri dari 33 perwakilan Asosiasi Kabupaten (Askab) dan Asosiasi Kota (Askot), serta 15 perwakilan klub.
Arya bukan sosok baru di sepak bola Sumatera Utara. Sebelum terpilih sebagai ketua definitif, ia telah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asprov PSSI Sumut. Ia juga masih tercatat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI periode 2023–2027.
Lantas, siapa Arya Sinulingga dan bagaimana perjalanan kariernya sebelum memimpin PSSI Sumatera Utara?
Profil Singkat Arya Sinulingga
Arya memiliki nama lengkap Arya Mahendra Sinulingga. Ia lahir di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada 18 Februari 1971. Pada Oktober 2026, usianya menginjak 55 tahun.
Arya merupakan lulusan S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah menyelesaikan pendidikan, ia membangun karier di industri media dan menempati sejumlah posisi strategis di perusahaan media nasional.
Ia pernah menjabat Direktur Utama PT Hikmat Makna Aksara yang menerbitkan Sindo Weekly, Direktur News dan Corporate Secretary Global TV, serta sejumlah posisi di lingkungan Media Nusantara Citra (MNC).
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022