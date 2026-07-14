Resmi! Hiromu Tanaka Tinggalkan Hokkaido Consadole Sapporo dengan Gabung PSS Sleman

Hiromu Tanaka. (istimewa)
JawaPos.com - PSS Sleman kembali membuat gebrakan di bursa transfer jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.
Klub berjuluk Super Elja itu resmi mengumumkan kedatangan pemain asal Jepang, Hiromu Tanaka, untuk memperkuat tim pada musim baru.
Kehadiran Tanaka menjadi bagian dari upaya PSS Sleman memperkuat kualitas skuad, terutama di sektor sayap dan lini tengah.
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Pemain berusia 27 tahun tersebut datang dengan pengalaman bermain di kompetisi sepak bola Jepang bersama Hokkaido Consadole Sapporo.
Pengumuman transfer ini langsung disambut antusias oleh pendukung PSS Sleman. Sosok Tanaka diharapkan mampu memberikan warna baru dalam permainan tim yang tengah membangun kekuatan demi bersaing di papan atas Liga Indonesia musim 2026/2027.
Hiromu Tanaka lahir di Prefektur Gunma, Jepang, pada 15 April 1999. Ia memiliki tinggi badan 1,74 meter dan dikenal sebagai pemain berkaki kanan yang fleksibel.
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Posisi utamanya adalah gelandang kiri atau winger kiri, tetapi ia juga mampu dimainkan sebagai gelandang kanan maupun bek sayap kiri ketika dibutuhkan.
Karier sepak bolanya dimulai dari akademi FC Ojima dan Maebashi SC sebelum melanjutkan pendidikan sepak bola di Kiryu Daiichi High School.
Setelah itu, Tanaka mengembangkan kemampuannya di Rissho University hingga akhirnya direkrut Hokkaido Consadole Sapporo pada 2022.
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