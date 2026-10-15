Laga Java United vs Bali United di Semarang, Tiket Promo Rp 27 Ribu Bisa Dibeli Online

JawaPos.com - Java United FC kembali menghadirkan harga tiket promo untuk penonton yang ingin menyaksikan pertandingan BRI Super League 2026/27 secara langsung di Stadion Jatidiri, Semarang.

Kali ini, promo berlaku saat Java United menjamu Bali United FC pada pekan kelima, Jumat (16/10/2026), pukul 19.00 WIB.

Melalui program tersebut, suporter dan pencinta sepak bola, khususnya di Jawa Tengah, bisa membeli tiket pertandingan dengan harga Rp 27.000.

Harga ini diharapkan dapat menarik lebih banyak penonton untuk datang ke stadion dan memberikan dukungan langsung kepada tim berjuluk Laskar Kepodang Emas.

Tiket promo Java United vs Bali United sudah dapat dibeli melalui laman resmi javaunited.com.

Calon penonton juga bisa menemukan tautan pembelian tiket melalui akun Instagram resmi klub, @java.utd.

Manajer Java United, Alan Haviludin, mengatakan program harga khusus ini kembali diberikan agar masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk menikmati pertandingan sepak bola di stadion.

Sebelumnya, Java United juga menerapkan promo serupa ketika menghadapi Garudayaksa FC dan Borneo FC.