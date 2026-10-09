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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.49 WIB

Persib Bandung Bangkit di Markas Port FC, Marc Klok Puji Kerja Keras Seluruh Pemain

Marc Klok bangga Persib Bandung menang 3-1 atas Port FC lewat comeback dramatis di Shopee Cup 2026/27. - Image

Marc Klok bangga Persib Bandung menang 3-1 atas Port FC lewat comeback dramatis di Shopee Cup 2026/27.

JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, mengaku bangga setelah timnya meraih kemenangan 3-1 atas Port FC pada laga pembuka Grup B ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Bertanding di Stadion Thammasat, Thailand, Kamis (8/10/2026), Maung Bandung sukses membalikkan keadaan lewat tiga gol pada menit-menit akhir.

Persib Bandung sempat berada dalam posisi tertinggal setelah Jude Jacob Soonsup-Bell mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-63. Namun, tim asuhan Igor Tolic tidak menyerah dan terus berusaha mencari celah untuk menyamakan kedudukan.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86.

Mariano Peralta mencetak gol penyeimbang yang menghidupkan kembali peluang Persib Bandung untuk membawa pulang kemenangan.

Momentum kemudian beralih ke kubu Maung Bandung. Rosembergne Da Silva atau yang akrab disapa Berguinho mencetak gol kedua pada menit 90+3.

Dua menit berselang, Luka Menalo memastikan kemenangan Persib Bandung melalui gol ketiga.

Hasil tersebut membuat Marc Klok memberikan apresiasi kepada seluruh anggota tim.

Menurutnya, pertandingan melawan Port FC berjalan ketat karena lawan memiliki sejumlah pemain berkualitas. Meski begitu, Persib Bandung mampu menjalankan strategi dengan disiplin hingga peluit akhir.

Editor: Banu Adikara
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