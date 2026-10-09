Prediksi Susunan Pemain Isenmulang vs Persebaya: Tavares Waspadai Mantan

JawaPos.com – Persebaya Surabaya punya catatan buruk di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Dari dua laga yang dilakoni, Green Force tidak pernah menang. Mereka cuma mampu meraih dua hasil imbang. Yaitu bermain seri dengan skor identik 1-1 melawan Bhayangkara FC pada 5 September 2026 dan 28 November 2025.

Nah, catatan buruk di Bandar Lampung itu bisa berakhir. Sebab, Green Force akan melawan Isenmulang Kalteng FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, malam nanti (live Indosiar pukul 19.00 WIB).

“Dua laga sebelumnya di Bandar Lampung selalu berakhir dengan hasil imbang. Sekarang kami datang untuk ketiga kalinya. Apa yang kami inginkan? Tentu saja kami ingin menang,” tegas pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dalam sesi preskon kemarin (8/10) petang.

Peluang untuk menang terbuka lebar. Sebab, Isenmulang sedang dalam kondisi buruk. Mereka baru saja menelan hat-trick kekalahan.

Statistiknya juga menyedihkan. Laskar Tambun Bungai jadi tim dengan jumlah kebobolan terbanyak musim ini. Total, tim promosi itu sudah kebobolan 10 gol.

Meski begitu, Tavares ogah meremehkan tim lawan.

“Untuk menang, kami harus fokus sejak menit pertama sampai akhir laga. Kami tidak boleh melakukan kesalahan seperti di laga melawan Garudayaksa FC. Jika kami bisa melakukan itu, kami yakin akan meraih tiga poin,” tegas pelatih 46 tahun itu.

Menurutnya, Isenmulang tetaplah tim yang berbahaya.

“Di dua laga sebelumnya, Isenmulang punya banyak peluang untuk mencetak gol. Sayang, mereka gagal memanfaatkannya. Saya tidak ingin itu terjadi di laga nanti,” tegas Tavares.