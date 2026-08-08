Eksklusif! Bukan Cuma Pemain, Ini Orang-Orang di Balik Layar Persebaya Juara Piala Presiden 2026

Tim medis dan staf Persebaya Surabaya menjadi bagian penting di balik keberhasilan Green Force menjuarai Piala Presiden 2026. (Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya sukses menjuarai Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung lewat drama adu penalti 6-5, usai kedua tim bermain 1-1 selama 120 menit di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8/2026) malam. Di balik trofi perdana Persebaya di Piala Presiden itu, ada kerja besar tim medis, pelatih, analis, tim dapur, hingga operasional yang memastikan Green Force tampil maksimal sepanjang turnamen.
Gelar Piala Presiden 2026 menjadi pencapaian penting bagi Persebaya Surabaya.
Selain menjadi trofi perdana di turnamen tersebut, keberhasilan Green Force juga memperlihatkan kerja kolektif yang tidak selalu terlihat ketika pertandingan berlangsung.
Sorotan selama turnamen tentu lebih banyak tertuju kepada pemain, pelatih, maupun pencetak gol.
Namun, ada banyak orang di balik layar yang memastikan pemain tetap bugar, aman, dan siap tampil maksimal sepanjang perjalanan menuju podium juara.
Pratama Wicaksana Wijaya, Chief Medical Officer Persebaya Surabaya, mengungkapkan keberhasilan Persebaya Surabaya tidak bisa dilepaskan dari kontribusi seluruh tim medis.
Menurutnya, gelar Piala Presiden 2026 merupakan hasil kerja bersama banyak divisi yang menjalankan tugas masing-masing secara sistematis.
“Ini kerja semua orang di tim medis,” ujar Dokter yang akrab disebut Tommy itu kepada JawaPos.com, Sabtu (8/8/2026).
“Staf pelatih, analis, staf dapur, operasional tim. Semua terlibat dalam mengawal tim meraih gelar juara,” lanjutnya.
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Peran tersebut menjadi semakin penting karena Piala Presiden 2026 berlangsung dalam tempo yang padat.
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