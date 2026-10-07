Persebaya Waspadai Ancaman Leo Lelis di Pertandingan Melawan Isenmulang FC

JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi ancaman dari mantan pemainnya, Leo Lelis, saat bertemu Isenmulang FC pada pekan keempat Super League 2026/2027 di PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Jumat (9/10).

Bek asal Brasil itu berpotensi menjadi sumber informasi penting bagi Isenmulang FC untuk membaca permainan Green Force.

Leo Lelis kini menjadi bagian dari skuad Isenmulang FC setelah pernah memperkuat Persebaya Surabaya.

Sehingga pengalaman bersama Green Force bisa menjadi modal berharga sebelum duel berlangsung.

Pengetahuan mengenai karakter permainan, kebiasaan pemain, hingga pola yang biasa diterapkan Persebaya Surabaya dapat membantu tim tuan rumah menyiapkan strategi menghadapi pasukan Bernardo Tavares.

Kehadiran Leo Lelis juga menarik perhatian karena sang bek langsung menjadi pemain reguler Isenmulang FC pada awal musim ini.

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Berdasar statistik I.League, pemain tersebut sudah tampil dalam tiga pertandingan dengan total 270 menit bermain atau selalu berada di lapangan dalam seluruh laga yang dijalaninya.

Catatan defensif Leo Lelis menunjukkan perannya cukup penting di lini belakang Isenmulang FC.