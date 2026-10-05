Persebaya Dihadapkan Jadwal Padat Oktober 2026, Francisco Rivera Pilih Fokus di Setiap Laga

JawaPos.com - Persebaya Surabaya bakal menjalani periode padat pada Oktober 2026. Lima pertandingan sudah menanti Green Force dalam waktu kurang dari satu bulan. Situasi tersebut membuat kondisi fisik dan recovery pemain menjadi perhatian utama.
Kapten Persebaya, Francisco Rivera, menyadari jadwal padat yang akan dihadapi timnya bukan perkara mudah. Karena itu, gelandang asal Meksiko tersebut memilih fokus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar bisa tampil maksimal di setiap pertandingan.
“Oktober nanti jadwal kami cukup padat dengan lima pertandingan. Karena itu, saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin,” ujar Rivera.
Persebaya akan kembali bertanding setelah jeda kompetisi karena agenda FIFA Matchday. Green Force dijadwalkan menghadapi Isenmulang Kalteng FC di Lampung pada Jumat (9/10).
Setelah itu, Persebaya masih memiliki empat pertandingan lain yang harus dijalani. Mereka akan menjamu PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu (18/10), kemudian bertandang ke markas PSM Makassar pada Kamis (22/10).
Dua pertandingan terakhir pada Oktober juga berlangsung dalam waktu berdekatan. Persebaya akan menjamu Madura United di GBT pada Senin (26/10), sebelum menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri pada Jumat (30/10).
Dengan rentetan pertandingan tersebut, Rivera menilai menjaga kondisi fisik menjadi salah satu faktor penting. Pemain berusia 32 tahun itu ingin seluruh pemain mampu menjalani proses recovery dengan baik agar tidak kehilangan kesiapan di tengah padatnya jadwal.
“Dengan jadwal lima pertandingan di Oktober, kami harus bisa menjaga kondisi dan melakukan recovery dengan baik agar siap menghadapi setiap pertandingan,” katanya.
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