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Andika Rachmansyah
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.35 WIB

Kalah di Final ASEAN Cup 2026, Pelatih Thailand Akui Timnas Indonesia Berkembang Pesat

Selebrasi para pemain timnas Indonesia usai menang adu pinalti lawan Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Selebrasi para pemain timnas Indonesia usai menang adu pinalti lawan Thailand dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Thailand, Anthony Hudson, mengakui Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ia menilai, skuad Garuda saat ini berada di jalur yang tepat. 

Hal itu diungkapkan Hudson setelah Thailand kalah dari Timnas Indonesia pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (5/10). Tim berjuluk Gajah Perang itu kalah lewat drama adu penalti 2-4, setelah bermain imbang 2-2. 

Hudson menyebut, perkembangan pesat Timnas Indonesia tak luput dari kehadiran pemain naturalisasi yang berkarier di Eropa. Menurutnya, hal tersebut sangat mendongkrak kualitas permainan skuad Garuda. 

“Saya pikir siapa pun yang memahami permainan ini bisa melihat bahwa Indonesia adalah tim nasional yang berkembang dengan sangat cepat,” kata Hudson, dikutip Selasa (6/10). 

“Mereka memiliki banyak pemain dengan status dwi-kewarganegaraan dan banyak pemain yang berkarier di Eropa,” sambungnya. 

Hudson kemudian menilai Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman berada di jalur yang tepat. Juru taktik asal Inggris itu juga mengakui Indonesia merupakan negara yang ‘gila’ sepak bola setelah merasakan atmosfer luar biasa SUGBK. 

“Saya hanya ingin mendoakan yang terbaik untuk mereka. Saya pikir mereka adalah tim yang sedang bergerak ke arah yang tepat,” ujarnya. 

“Bermain di final turnamen ini, terlebih final pertama mereka di stadion sendiri, membuat kita bisa melihat dan merasakan bahwa Indonesia adalah negara yang serius terhadap sepak bola, dengan suporter yang sangat bergairah mendukung timnya,” pungkas Hudson.

Menariknya, Timnas Indonesia dan Thailand akan kembali berjumpa di ajang bergengsi Piala Asia 2027. Kedua tim tergabung dalam Grup F pada ajang yang dijadwalkan bergulir di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. 

Editor: Banu Adikara
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