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Antara
Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.01 WIB

Calvin Verdonk Ungkap Kalimat John Herdman Saat Diminta Ambil Tendangan Penalti

Timnas Indonesia resmi menempati peringkat 117 dunia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Indonesia) - Image

Timnas Indonesia resmi menempati peringkat 117 dunia setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk mengungkapkan pelatih kepala John Herdman berpesan kepada para pemain sebelum adu penalti melawan Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin, agar percaya diri.

Indonesia harus menentukan juara melalui adu penalti setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Dalam situasi yang penuh tekanan karena menghadapi 10 pemain Thailand yang seharusnya bisa dituntaskan tanpa adu penalti, Verdonk mengungkapkan Herdman hanya meminta para pemain untuk tetap percaya.

Pada babak adu penalti, Indonesia menang 4-2 setelah kiper Emil Audero menepis tendangan penendang keempat Thailand Nattapong Sayriya.

"Kami harus percaya, cukup percaya," ungkap Verdonk kepada wartawan di mixed zone SUGBK, Senin. 

Verdonk menilai kemenangan tersebut hasil perjuangan seluruh pemain. 

Ia tidak menunjuk satu sosok tertentu yang paling layak mendapatkan apresiasi setelah Indonesia melalui pertandingan yang sulit hingga keluar sebagai juara.

"Semuanya, saya rasa. Ini pertandingan yang sulit, tetapi kami terus percaya. Jadi, saya pikir semua orang layak mendapatkan kata-kata positif," ucap pemain Lille itu.

Verdonk juga kembali menunjukkan fleksibilitasnya setelah ia bermain di sisi kiri pada babak pertama sebelum digeser ke lini tengah oleh Herdman pada babak kedua.

Ia mengatakan tak masalah ditempatkan di posisi mana pun karena ia siap memainkan apa pun posisi yang ditugaskan Herdman.

Editor: Banu Adikara
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