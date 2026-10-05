Prediksi Skor Prancis vs Belgia: De Bruyne Absen, Les Bleus Bisa Menang

JawaPos.com - Prancis diprediksi meraih kemenangan tipis saat menjamu Belgia dalam lanjutan Liga A Grup 1 UEFA Nations League 2026/2027. Les Bleus diperkirakan mengamankan tiga poin dengan skor 2-1 di Stade de France, Selasa (6/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan Prancis untuk mempertegas posisinya di puncak klasemen sementara Grup 1. Dari tiga pertandingan, skuad asuhan Zinedine Zidane belum terkalahkan setelah mengalahkan Belgia dan Turki serta bermain imbang melawan Italia.

Hasil imbang kontra Italia membuat Prancis mengoleksi lima poin. Les Bleus hanya unggul satu angka atas Belgia sehingga kemenangan menjadi penting untuk memperlebar jarak di klasemen.

Belgia datang dengan modal positif setelah menang 3-0 atas Turki pada laga terakhir. Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Mark van Bommel setelah sebelumnya kalah 0-1 dari Prancis.

Dari sisi pertahanan, Belgia juga menunjukkan performa cukup solid. The Red Devils mampu mencatatkan clean sheet saat menghadapi Italia dan Turki.

Namun, Belgia harus menghadapi persoalan penting jelang lawatan ke Stade de France. Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans dipastikan absen dalam pertandingan ini.

Absennya De Bruyne menjadi kehilangan besar bagi Belgia. Gelandang senior tersebut baru saja tampil gemilang dengan mencetak gol dalam kemenangan atas Turki.

Prancis juga tidak turun dengan kekuatan penuh. Kylian Mbappe masih absen karena cedera lutut, sedangkan Dayot Upamecano harus menjalani hukuman setelah menerima kartu kuning kedua ketika menghadapi Italia.

Meski kehilangan sejumlah pemain penting, Zidane masih memiliki banyak pilihan di lini serang. Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Rayan Cherki, Bradley Barcola, hingga Maghnes Akliouche membuat Prancis tetap memiliki kedalaman skuad.